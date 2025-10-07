Técnico do Palmeiras é o favorito para assumir Seleção Sub-20

Lucas Andrade é o nome cotado para assumir a Seleção Sub-20 após a campanha ruim na Copa do Mundo - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

A CBF já tem um nome favorito nos bastidores para assumir a vaga deixada por Ramon Menezes na Seleção Brasileira Sub-20. Lucas Andrade, treinador do Palmeiras na categoria, é visto com bons olhos dentro da entidade. O portal Uol divulgou a informação.

Andrade conquistou os dois últimos títulos do Brasileirão Sub-20 pelo clube alviverde. O treinador está na segunda passagem pelo Palmeiras e assumiu o comando da equipe em 2023. O técnico chegou a receber propostas para comandar times profissionais, mas recusou os convites. O Palmeiras não espera perdê-lo no momento.

O cargo na Seleção Brasileira Sub-20 está vago desde a demissão de Ramon Menezes. O treinador acabou sendo desligado após a fraca campanha do Brasil na Copa do Mundo da categoria, com a eliminação ainda na primeira fase.

