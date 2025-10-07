Amazonas vira sobre o Criciúma com gol no fim e respira na luta contra o Z4

O Amazonas conquistou uma vitória de virada crucial na Série B. A equipe venceu o Criciúma por 2 a 1, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O jogo, na noite desta terça-feira (7), foi válido pela 31ª rodada. Jean Carlos marcou para os visitantes, mas Kevin Ramírez e Henrique Almeida viraram para o time da casa. Com a vitória, o Amazonas chega aos 31 pontos e sobe para o 18º lugar, ainda no Z4. Já o Criciúma, com 50 pontos, permanece em terceiro.

Amazonas com dificuldades no primeiro tempo

O primeiro tempo em Manaus foi de muito equilíbrio e um gol no final. Após um início truncado, o Criciúma teve uma boa chance, mas Castán tirou em cima da linha. A equipe visitante, contudo, abriu o placar nos acréscimos. Aos 45 minutos, o meia Jean Carlos aproveitou um cruzamento e colocou o Tigre na frente, com o gol sendo confirmado pelo VAR.

Após o gol, o jogo foi para o intervalo com a vantagem para o Criciúma. O Amazonas, que jogava em casa, teve dificuldades para criar. O time da casa, inclusive, perdeu o zagueiro Iverton por lesão logo no início da partida. A equipe, portanto, precisava de uma grande mudança de postura para o segundo tempo.

Criciúma dorme na segunda etapa

Na segunda etapa, o time do Amazonas voltou melhor e buscou a reação. O empate veio aos 12 minutos, com o atacante Kevin Ramírez. O jogador fez uma bela jogada individual, tabelou e finalizou com categoria para deixar tudo igual. O gol, de fato, incendiou a partida e deu um novo ânimo para a equipe da casa.

Com o empate, o Amazonas cresceu no jogo e pressionou em busca da virada. A recompensa veio aos 40 minutos do segundo tempo. O experiente atacante Henrique Almeida recebeu na área, girou sobre a marcação e bateu com precisão. O gol, no fim, selou a virada e a vitória importantíssima para o time na luta contra o rebaixamento.

Jogos da 31ª rodada da Série B

Terça-feira (7/10)

Amazonas 2×1 Criciúma

Goiás x CRB – 21h30

Botafogo-SP x Paysandu – 21h35

Quarta-feira (8/10)

Cuiabá x Novorizontino – 19h

Operário-PR x Athletic Club – 19h

Avaí x Volta Redonda – 21h

América-MG x Vila Nova – 21h30

Quinta-feira (9/10)

Ferroviária x Chapecoense – 19h

Coritiba x Atlético-GO – 19h30

Remo x Athletico-PR – 21h35

