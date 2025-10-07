Gattuso lamenta conflitos em Gaza e descarta W.O. contra Israel: ‘Parte o coração’

Um dos grandes ídolos do futebol italiano, Gattuso lamentou os conflitos na Faixa de Gaza. O treinador se manifestou a uma semana do jogo contra Israel, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e descartou um possível W.O. Afinal, no último fim de semana, a Itália foi palco de uma das maiores manifestações da Europa contra a ofensiva israelense na região.

“Sabemos que temos que jogar, se não perderemos por 3 a 0 (por W.O.). Mas reitero: é muito triste ver o que acontece a estas pessoas inocentes, a estas crianças. Parte o coração ver tudo isso (…) Queremos nos classificar para a Copa do Mundo e eu preferiria jogar este jogo em casa, diante de um público animado como foi há um mês em Bérgamo”, disse Gattuso.

No último fim de semana, milhares de italianos foram às ruas protestar contra a ofensiva israelense na Faixa de Gaza, que ocorre desde outubro de 2023. Dessa forma, foi uma das maiores manifestações da Europa sobre o assunto. Pouco antes, na sexta-feira (3), em apoio aos palestinos, manifestantes se aproximaram do centro de treinamento da seleção em Florença para exigir o cancelamento do jogo contra Israel.

Fora das últimas duas edições da Copa do Mundo, a Itália corre risco de ficar fora pela terceira vez consecutiva. Afinal, a Azzurra está em segundo no Grupo I, com nove pontos, e tem a mesma pontuação de Israel, em terceiro. A Noruega, com 15, lidera a chave, e pode garantir a classificação nesta Data Fifa. Somente o primeiro vai à Copa, enquanto o segundo disputa uma repescagem.

A Itália enfrenta a Estônia, no sábado (11), às 15h45 (de Brasília), em Talin, e depois encara Israel, na terça-feira (14), no mesmo horário, em Udine.

