Orlando City tenta tirar Richarlison do Tottenham, mas se assusta com valores

Brasileiro tem contrato com os Spurs até dezembro de 2027

Brasileiro tem contrato com os Spurs até dezembro de 2027 - (crédito: Foto: Reprodução Instagram)

O Orlando City, dos Estados Unidos, tentou a contratação do atacante Richarlison. O clube da MLS apresentou um “projeto de carreira” para tirar o jogador do Tottenham Hotspur mas o alto valor pedido, contudo, impediu qualquer avanço. A saber, o clube inglês exigiu 40 milhões de euros (cerca de R$ 248 milhões) para liberar o brasileiro.

Aliás, a estratégia do clube estadunindense era ousada. A ideia era assinar um contrato de longa duração com o atacante. Com isso, ele se tornaria a grande imagem da equipe no período que antecede a Copa do Mundo de 2026, que será nos EUA. O valor pedido pelos Spurs, no entanto, sequer foi cogitado pela diretoria do Orlando City.

Apesar do interesse, o jogador brasileiro decidiu permanecer na Europa por um motivo mais nobre. Richarlison, que também foi alvo de clubes da Arábia Saudita e da Itália, optou por ficar no Tottenham para brigar por uma vaga na Seleção Brasileira. O atacante, de 28 anos, acredita que seguir na Inglaterra o deixará mais perto do Mundial.

O “Pombo” está na Inglaterra desde o ano de 2017 e tem contrato com o Tottenham até dezembro de 2027. Na atual temporada, o brasileiro soma três gols e uma assistência em 13 partidas disputadas pela equipe. Ele, enfim, segue como uma peça importante no time comandado pelo técnico Thomas Frank.

RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/10/2025 22:49
