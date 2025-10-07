Orlando City tenta tirar Richarlison do Tottenham, mas se assusta com valores

O Orlando City, dos Estados Unidos, tentou a contratação do atacante Richarlison. O clube da MLS apresentou um “projeto de carreira” para tirar o jogador do Tottenham Hotspur mas o alto valor pedido, contudo, impediu qualquer avanço. A saber, o clube inglês exigiu 40 milhões de euros (cerca de R$ 248 milhões) para liberar o brasileiro.

Aliás, a estratégia do clube estadunindense era ousada. A ideia era assinar um contrato de longa duração com o atacante. Com isso, ele se tornaria a grande imagem da equipe no período que antecede a Copa do Mundo de 2026, que será nos EUA. O valor pedido pelos Spurs, no entanto, sequer foi cogitado pela diretoria do Orlando City.

Apesar do interesse, o jogador brasileiro decidiu permanecer na Europa por um motivo mais nobre. Richarlison, que também foi alvo de clubes da Arábia Saudita e da Itália, optou por ficar no Tottenham para brigar por uma vaga na Seleção Brasileira. O atacante, de 28 anos, acredita que seguir na Inglaterra o deixará mais perto do Mundial.

O “Pombo” está na Inglaterra desde o ano de 2017 e tem contrato com o Tottenham até dezembro de 2027. Na atual temporada, o brasileiro soma três gols e uma assistência em 13 partidas disputadas pela equipe. Ele, enfim, segue como uma peça importante no time comandado pelo técnico Thomas Frank.

