Defesa de Andrés Sanchez se posiciona sobre gastos no Corinthians após convocação de dirigentes

Andrés Sanchez enfrenta processo por conta de gastos com o cartão corporativo quando era presidente do Corinthians

Depois que a Comissão de Justiça convocar ex-dirigentes do Corinthians para esclarecimentos sobre gastos do cartão corporativo, a defesa do ex-presidente Andrés Sanchez se manifestou. O advogado do mandatário alegou que seu cliente usou o cartão para benefício institucional e despesas de representação.

Por meio de um comunicado enviado à imprensa, a defesa do ex-presidente informou que seu cliente já prestou seus esclarecimentos ao Ministério Público. Além disso, o advogado afirmou que as contas acabaram sendo aprovadas pelos órgãos competentes.

“O advogado Fernando José da Costa informa que Andrés Sanchez já prestou todos os esclarecimentos ao Ministério Público acerca da utilização do cartão corporativo, que à época não possuía regramento específico ou delimitação objetiva de gastos. Conforme esclarecido, o cartão sempre foi utilizado em benefício institucional do clube, inclusive para a aquisição de presentes e despesas de representação, sendo certo que todas as contas foram devidamente aprovadas pelos órgãos competentes”, informou.

A Comissão de Justiça ainda não convocou Andrés Sanchez, mas isso deve acontecer após os próximos depoimentos. Encerrada essa fase, o processo será encaminhado para a Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. O presidente Leonardo Pantaleão ficará responsável por elaborar um parecer a ser votado pelo Conselho Deliberativo.

Afinal, a apuração interna identificou uma série de gastos sem relação com o cargo de presidente. Ao todo, acabaram sendo listadas 50 despesas, que somaram mais de R$ 190 mil. Há cobranças de farmácias, lojas de móveis e pagamentos a uma empresa de táxi aéreo.

