Grêmio vence o Palmeiras nos pênaltis e avança para a final do Brasileirão Sub-17

O Grêmio está pela terceira vez na grande decisão do Brasileirão Sub-17. Na noite desta terça-feira (07), o Tricolor conquistou sua classificação ao derrotar o Palmeiras nos pênaltis, por 4 a 3, após empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar.
Os gaúchos saíram na frente ainda na primeira etapa, mas sofreram o empate logo depois do intervalo. Nas penalidades, o Imortal chegou a ficar atrás no placar, mas conseguiu se reabilitar e sair com a vitória. Agora o Tricolor encara o Atlético na final.
Grêmio aproveita oportunidades e sai na frente
A partida começou com muito equilíbrio. As duas equipes se estudavam bastante e buscavam espaços no campo de ataque. Quando apareceram, a trave salvou os goleiros. Primeiro, Juan subiu mais alto após cruzamento na área e cabeceou na trave. Na sequência, Vinícius recebeu na área e mandou no travessão. Na primeira grande chance do Tricolor, Lucca recebeu na área, deu uma cavadinha por cima do goleiro e acertou o travessão.
Não demorou muito para o atacante aparecer novamente, mas, desta vez, para ser fatal. Tiago chutou cruzado da lateral, e Lucca apareceu na pequena área para abrir o marcador na Arena Barueri. O Verdão ainda teve uma boa oportunidade para empatar. Vinícius tabelou com Wesley e, da entrada da área, chutou para fora.
Palmeiras empata e leva decisão para os pênaltis
Logo no começo da segunda etapa o Palmeiras chegou ao empate. Depois de cobrança de escanteio curto, Wesley arriscou um chute colocado da lateral da área e marcou um belo gol para deixar tudo igual. O Grêmio teve a chance de voltar a ficar na frente no marcador, mas chutou fraco para a defesa de Luiz Fernando.
O Tricolor chegou a marcar o segundo gol, mas Luís Fernando estava impedido e o placar seguiu empatado. Na reta final, os jogadores ficaram mais nervosos e as oportunidades foram mais raras. Nos acréscimos, o Palmeiras conseguiu se aproximar da virada. Eduardo recebeu na entrada da área e arriscou para boa defesa de Gabriel. Na cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e Juan Francisco, na pequena área, mandou por cima da meta. Sem mais gols, a decisão ficou para os pênaltis.
Grêmio vira nos pênaltis e é finalista
Nas penalidades, Juan Francisco, Iago, Guilherme Lira, Victor Ramon e Fernando Gabriel começaram marcando. Na terceira cobrança, Luiz Fernando defendeu a cobrança de Lucca. Só que Pacheco desperdiçou a chance de ampliar a vantagem alviverde e acertou o travessão. Benjamin não desperdiçou e deixou tudo igual. Na quinta cobrança, Thiago chutou rasteiro e mandou para fora. Luís Eduardo teve personalidade e fez o gol da classificação gremista.
