Goiás leva virada do CRB em casa e desperdiça chance de dormir na ponta da Série B

Goiás e CRB mediram forças na noite desta terça-feira, no estádio da Serrinha - (crédito: Foto: Lucca Morais/CRB)

O Goiás teve a oportunidade de dormir na liderança da Série B do Brasileiro, mas não aproveitou ao jogar em seus domínios. Apesar de marcar um gol relâmpago logo no minuto inicial, o time perdeu por 2 a 1 para o CRB de virada na noite desta terça-feira (7), pela 31ª rodada, em Goiânia.

Juninho abriu o placar na Serrinha, mas Mikael deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Coube, portanto, ao atacante Dadá Belmonte na etapa final definir o triunfo dos alagoanos, que se mantêm na disputa para chegar ao G4. Os donos da casa, assim, completam quatro partidas sem vencer.

Com o resultado, o Galo de Alagoas chega a 46 pontos e sobe três posições, assumindo a oitava colocação. O Esmeraldo, segundo colocado, estaciona nos 51 somados, a dois do Coritiba.

Na próxima rodada, o Goiás visita o Athletic, sábado (11), às 16h, em São João del Rey (MG). Já o CRB recebe a Ferroviária na segunda-feira (13), às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió.

Jogos da 31ª rodada da Série B

Terça-feira (7/10)

Amazonas 2×1 Criciúma

Goiás 1×2 CRB

Botafogo-SP 1×0 Paysandu

Quarta-feira (8/10)

Cuiabá x Novorizontino – 19h

Operário-PR x Athletic Club – 19h

Avaí x Volta Redonda – 21h

América-MG x Vila Nova – 21h30

Quinta-feira (9/10)

Ferroviária x Chapecoense – 19h

Coritiba x Atlético-GO – 19h30

Remo x Athletico-PR – 21h35

