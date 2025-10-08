Lucas Evangelista revela “surpresa e honra” em ser capitão do Palmeiras

Durante entrevista à TV Palmeiras nesta terça-feira (7/10), o volante Lucas Evangelista comentou sobre a responsabilidade que teve ao vestir a braçadeira da equipe alviverde contra o Fortaleza. O jogador revelou ter ficado surpreso e honrado com a oportunidade.

“Até fiquei surpreso. Quando eu cheguei, ele disse ‘você vai ser o capitão’. Foi algo inesperado para mim, mas me senti muito honrado e privilegiado também, em pouco tempo de casa estar passando essa confiança para o pessoal”, disse.

Evangelista foi capitão na goleada do Verdão por 4 a 1 sobre o Tricolor cearense em jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Andreas Pereira (duas vezes), Sosa e Raphael Veiga anotaram os gols dos paulistas.

Entretanto, o meio-campista se lesionou no confronto diante do Bahia, em 28 de setembro. Na ocasião, ele precisou deixou a partida ainda no primeiro tempo ao sofrer ruptura do tendão posterior da coxa direita. Ele passou por procedimento cirúrgico, mas só voltará a jogar em 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.