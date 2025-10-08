Modelo expõe comportamento “maníaco” e “egocentrista” de Vini Jr em affair

Mais reservado sobre a vida pessoal, Vini Jr. tem lidado com sucessivas exposições à forma de se relacionar com as mulheres. O atacante do Real Madrid estava no centro dos tabloides desde seu envolvimento recente com Virginia Fonseca, mas as fofocas se intensificaram a partir das exposições íntimas de duas modelos que supostamente mantinham um affair com o craque paralelamente ao caso com a influenciadora brasileira.

Depois da exposição feita por Day Magalhães, que culminou no fim do affair com Virginia, foi a vez de Anna Silva divulgar conversas privadas e áudios enviados ao jogador durante o período em que ele se relacionava com Fonseca. A modelo brasileira, que reside na Inglaterra, detalhou comportamentos “abusivos” e “egocêntricos” do atacante nesse ínterim.

As críticas ao comportamento do jogador foram direcionadas ao próprio através de um áudio no WhatsApp. De acordo com a versão e os prints, Anna teria se incomodado com os contatos esporádicos apenas para pedir conteúdos íntimos, sem qualquer indício de atenção ou consideração além.

Em um dos casos que classificou como inaceitável, justamente o que rendeu o áudio em questão, ela se mostrou afetada pelo pedido de vídeos íntimos mesmo após ele não ter demonstrado preocupação com um acidente de moto sofrido por ela anteriormente.

“Você me chama quando bem entende e me chama pra um vídeo? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um Xvideos, entendeu? Porque pra mim isso já passa a ser coisa de maníaco, de verdade”, afirmou. Na sequência, completou: “Você é uma pessoa super egocentrista, na minha opinião. Desejo o melhor pra você, boa semana e se cuida”.

Convite e datas alteradas

O relato de Anna Silva indica que o camisa 7 merengue a convidou para viajar até sua mansão em Marbella, na Espanha, junto com uma amiga. Inicialmente, os dois combinaram a viagem para o dia 27 de agosto, mas ele acabou alterando para 03 de setembro e, finalmente, remarcou para o dia 04.

As alterações na data coincidiram com o período em que Virginia se hospedou na mansão do atleta, na Espanha. Inclusive, Anna afirmou ter percebido o padrão ao constatar que, no dia 03 de setembro, Fonseca ainda estava acompanhada do astro em Marbella.

“Na hora que eu vi, entendi. Entendi que a viagem seria no dia 3, ele mudou para o dia 4, eu entendi o porquê. Porque no dia 3 era o dia que ela [Virginia] estava com ele em Marbella”, disse Anna.

Vini Jr. e o pedido de trisal

Anna também alegou que, ao convidá-la à Espanha, o astro demonstrou interesse em formar um “trisal” e por isso sugeriu a ida de uma amiga. Segundo sua versão, o atleta pediu fotos sensuais e os perfis das redes sociais das duas. A modelo ainda afirmou que o atacante “teria perdido o interesse repentinamente” quando ela se disponibilizou a ir sozinha.

“Pra mim ficou bem claro depois. Ele pediu foto da amiga. Pediu foto e o arroba do Instagram. Quando eu me disponibilizei pra ir sozinha, ele disse que ia estar muito ocupado e que eu ficaria muito tempo sozinha”, revelou.

A nova acusação se soma ao episódio anterior envolvendo Day Magalhães, que também divulgou conversas privadas e se disse enganada pelo jogador. A modelo revelou ter mantido um relacionamento com Vinicius enquanto ele supostamente já se envolvia com Virginia Fonseca.

Áudio de Anna Silva