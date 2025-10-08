Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador bilionário da história do futebol; veja patrimônio

Cristiano Ronaldo segue colecionando recordes frutos de seu talento ímpar para o intangível. Após feitos grandiosos dentro das quatro linhas, o astro português agora se tornou oficialmente o primeiro jogador de futebol da história a atingir a marca de bilionário ainda em atividade. Seu patrimônio, segundo dados do ‘Bloomberg Billionaires Index’, está estimado em cerca de 1,4 bilhão de dólares — o equivalente a R$?7,5 bilhões na cotação atual.

A ascensão financeira do português está diretamente ligada ao novo contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, avaliado em mais de 400 milhões de dólares (R$?2,1 bilhões). O vínculo que o consolidou como atleta mais bem pago do planeta ainda pode ultrapassar 700 milhões de dólares (R$?3,7 bilhões) em apenas dois anos — considerando salários, bônus e acordos comerciais vinculados ao clube.

Além disso, o astro passou a deter participação acionária no Al-Nassr a partir da renovação e reforçou seu papel como investidor no mercado esportivo do Oriente Médio. Trata-se de uma influência fora das quatro linhas tão impactante quanto os feitos dentro de campo.

Negócios, marketing e a marca CR7

O ídolo português soube transformar seu nome em uma das marcas mais rentáveis da história do futebol mundial. Sob o selo de CR7, o atacante expandiu investimentos para áreas como moda, hotelaria, academias e perfumaria.

Sua rede de hotéis, desenvolvida em parceria com o grupo Pestana, possui unidades em Lisboa, Madrid, Marrakech e Nova York. Há, ainda, projeções para novas construções em outros países.

O atacante também mantém participação em empresas especializadas na venda de relógios de luxo, como a plataforma alemã ‘Chrono24’, por exemplo. Ele ainda monitora uma parceria com a tradicional fabricante portuguesa de porcelanas e cristais, ‘Vista Alegre Atlantis SGPS’. Além disso, investe em produções audiovisuais pela ‘Confina Media’, um dos grupos mais relevantes de Portugal.

No campo do marketing esportivo, mais golaços. CR7 se sustenta como uma força incomparável e mantém parcerias de longa data com marcas como Nike, Armani, Tag Heuer, Louis Vuitton e Clear. Esse pacote de acordos, aliás, lhe rendem 175 milhões de dólares (R$?935 milhões) em média.

Segundo o Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), a marca “CR7” foi avaliada em 850 milhões de euros em 2025, somando receitas, presença midiática e influência digital.

Alcance global de Cristiano Ronaldo

O craque ainda é um fenômeno digital e soma mais de 1 bilhão de seguidores em suas redes sociais, número que o coloca como o homem mais acompanhado do planeta. Esse alcance global potencializa seus ganhos com publicidade e solidifica sua imagem como referência cultural e empresarial.

Seu canal digital “UR – Cristiano”, lançado há pouco mais de um ano, já ultrapassa 74 milhões de inscritos. Aliás, ele levou menos de 24 horas para quebrar o recorde de seguidores entre todos perfis da história do Youtube.

Patrimônio histórico no esporte

A inclusão do português na lista de bilionários o coloca em um seleto grupo de atletas que ultrapassaram a marca de um bilhão de dólares na trajetória. O craque agora está ao lado de nomes como Michael Jordan e Roger Federer no cenário esportivo global.