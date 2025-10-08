John comemora primeira convocação à Seleção: ???Um sonho sendo realizado???

Aos 28 anos, John foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira - (crédito: - Rafael Ribeiro/CBF)

Convocado de última hora para a Seleção Brasileira após a lesão de Ederson, do Fenerbahçe, o goleiro John vive um momento especial na carreira. Aos 28 anos e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, o ex-jogador do Botafogo celebrou a oportunidade e revelou ainda estar assimilando a notícia.

“Estou muito feliz, agradeço muito a Deus. A ficha está caindo aos pouquinhos, era um sonho estar aqui e hoje está sendo realizado”, afirmou nesta quarta-feira (8), em entrevista coletiva. “Está sendo tudo um sonho estar aqui na seleção, com grandes profissionais como Taffarel e Ancelotti. São grandes figuras para a seleção, então estar aqui para mim não tem preço. Estou muito feliz, contente.”

John ganhou destaque durante a boa campanha do Botafogo na temporada passada, o que já havia despertado pedidos de torcedores por sua convocação. Contudo, mesmo ciente de que está atrás de Bento e Hugo Souza na hierarquia dos goleiros, ele promete aproveitar ao máximo a chance.

“Vou encarar todos os dias como uma oportunidade. Só de estar aqui já é uma grande oportunidade. Nos treinos e no dia a dia, vou dar o meu melhor. Vão ser dois jogos difíceis (Coreia do Sul e Japão). Tenho certeza de que vamos fazer grandes jogos e espero ajudar da melhor forma possível”, disse.

Período de amadurecimento

Revelado pelo Santos, John, porém, passou por momentos de instabilidade até se firmar, destacando-se de vez com a camisa do Botafogo, levando o time aos títulos brasileiro e da Libertadores. O goleiro, inclusive, recordou o período de amadurecimento e valorizou o caminho até a Seleção.

“Sempre sonhei com esses momentos. Títulos, seleção brasileira, jogar na Europa… Foram momentos difíceis. No Santos, tive um período de adaptação ao profissional, fiquei um bom tempo sem jogar e perdi uma Libertadores. Depois fui para o Inter, joguei na Espanha e voltei para o Botafogo, onde fui muito feliz e conquistei títulos. Tudo que vem acontecendo na minha vida é um sonho”, revela.

