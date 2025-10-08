Leila Pereira rebate BAP após polêmica: “Não tento asfixiar meus adversários”

Palmeiras e Flamengo formam uma das grandes rivalidades recentes do futebol brasileiro dentro e fora do campo. Se dentro das quatro linahs as equipes costumam fazer boas partidas, nos bastidores, os dirigentes seguem trocando farpas. Nesta quarta, foi a vez de Leila Pereira soltar o verbo.

A presidente do Palmeiras respondeu a uma declaração de BAP, presidente do Flamengo, que afirmou que Leila tem uma “agenda clara” na Libra. Bap fez insinuações sobre um empréstimo da Crefisa – empresa que Leila também preside – para o Vasco. Leila não gostou do que ouviu e decidiu disparar contra o mandatário rubro-negro.

“O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muita clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores”, iniciou Leila, que complementou:

“Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix”, finalizou a presidente.

Relembre a declaração de BAP, presidente do Flamengo

Em meio a uma discussão sobre a permanência ou não do Flamengok na Libra, o presidente rubro-negro rechaçou a possibilidade do clube deixar o bloco, e aproveitou para mandar um recado para Leila pereira, presidente do Palmeiras.

“Eu não tenho dúvida nenhuma de que existe uma agenda muito clara. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do negócio que não vai bem ou garantia de bens reais? Sua casa, seu barco, seu apartamento”, disse BAP, que emendou:

“Quem pede ações da SAF se não puder ser pago. Ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil os Menin compraram o Atlético-MG. Cresceram a dívida e chegou uma hora e executaram. Isso deveria ser questionado, já que estamos falando de Fair Play financeira no Brasil. Existe uma agenda, não tenho dúvida, qual a agenda o tempo vai dizer”, afirmou Bap, citando a compra da SAf do clube mineiro por empresários que tinham dívidas do clube.”

