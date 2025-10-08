GeTV ressuscita estratégia com força das torcidas para definir transmissão do Brasileirão

A GeTV decidiu convocar os torcedores para um papel além das arquibancadas de audiência. Isso porque a plataforma digital do Grupo Globo optou por resgatar o “Você Decide” e deu ao público o poder de decidir qual clássico será transmitido pelo canal nesta 28ª rodada do Brasileirão: Santos x Corinthians ou Atlético-MG x Cruzeiro. As partidas estão marcadas para 15 de outubro, às 21h30.

A votação seguirá aberta até às 10h30 desta sexta-feira (10), e o resultado será divulgado após a transmissão do amistoso entre Coreia do Sul e Brasil. Com 56% da preferência popular, o clássico paulista lidera a corrida até o momento.

Trata-se de uma das novas estratégias do canal digital da Globo para ampliar o engajamento e se consolidar como uma potência no cenário de transmissões esportivas gratuitas. Desde sua ativação, o projeto cresceu 21% em número de inscritos no Youtube, passando de 6,9 milhões para 8,39 milhões.

Agora, a proposta visa capitalizar o envolvimento emocional das torcidas e transformar os votos não só em audiência, mas também em fidelização. O uso da votação como ferramenta de decisão representa um modelo participativo, alinhado às tendências atuais do consumo digital de esportes.

Votação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ge tv (@getv)

Confronto direto com a CazéTV

Além de desafiar a liderança digital da emissora de Casimiro Miguel, o canal da Globo também se prepara para o primeiro embate direto das plataformas pela audiência do futebol. A concorrência será travada no dia 11 de outubro, às 16h, durante a transmissão do amistoso “Desafio dos Gigantes”, no Mineirão, em comemoração aos 60 anos do estádio.

O jogo festivo reunirá ídolos como Ronaldinho Gaúcho, pelo Atlético-MG, e Alex, pelo Cruzeiro. Ambas as plataformas exibirão o duelo de forma simultânea, ao lado de emissoras como Globo Minas, TV Alterosa, SporTV e rádio 98FM.

Embora seja a primeira disputa no futebol, as duas plataformas já se enfrentaram em setembro, durante a transmissão de uma partida da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. A CazéTV levou vantagem na ocasião com 9,3 milhões de visualizações contra 1,3 milhão da concorrente.

GeTV x CazéTV

Projeto mais antigo e consolidado, a CazéTV detém uma liderança ainda confortável em termos de alcance digital. Isso porque o canal liderado por Casimiro soma 22,2 milhões de inscritos no Youtube contra 8,39 milhões do canal do Grupo Globo.

A CazéTV ainda firmou um acordo com a Fifa para transmitir todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 em plataformas digitais gratuitas. Inclusive, a parceria tornou o canal como único nacional com direito de exibição de 100% das partidas do torneio. A Globo, por sua vez, exibirá apenas metade, incluindo os jogos da Seleção Brasileira e algumas fases eliminatórias.