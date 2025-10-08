Atlético x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), em jogo atrasado pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Sport se enfrentam. A partida será na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo busca voltar a pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Sport segue na lanterna da competição e não vence há três rodadas.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir, ao vivo, a partida, a partir de 17h30. Christian Rafael conduz o espetáculo com sua incomparável narração. Cleiton Santos comenta o embate. Por fim, Christopher Henrique assume a brona na reportagem.

