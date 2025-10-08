Após lesão detectada, zagueiro do Real Madrid é cortado da seleção da Espanha

Depois de Yamal e Rodri, mais um jogador da seleção da Espanha foi cortado por lesão. Trata-se do zagueiro Huijsen, do Real Madrid, que não poderá estar em campo nas partidas contra a Geórgia e a Bulgária, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Diante disso, o técnico Luis de la Fuente chamou Laporte, do Athletic Bilbao.

De acordo com o comunicado da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o jovem, de 20 anos, chegou com cansaço muscular aos treinos e não apresentou evolução. Vale lembrar que ele esteve em campo pela equipe merengue no sábado (4), no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal pela La Liga.

Problemas físicos na Fúria

Antes de Huijsen, Yamal e Rodri também tiveram que deixar a lista por problemas físicos. Dessa forma, o corte do atacante do Barcelona teve um certa polêmica entre clube e federação, com indiretas de De la Fuente para Hansi Flick.

“Ele já tinha dores e mesmo assim jogou. Recebeu analgésicos para entrar em campo e disputou quase duas partidas inteiras. Isso não é cuidar dos atletas. A Espanha tem grandes jogadores em todas as posições e deveria proteger os mais jovens. Fiquei triste com o que aconteceu”, disse o treinador do Barça em setembro.

“Futebol é sempre jogado com desconforto. Não vou dar detalhes médicos. Nada aconteceu. Parece que ele (Yamal) sentiu desconforto depois do jogo. Só isso. Fiquei surpreso com o que Flick disse. Assim, achei que ele tinha mais empatia, visto que foi técnico de uma seleção. Não tenho nenhum problema com ele”, afirmou o treinador da Espanha na convocação.

O Bola de Ouro de 2024, por sua vez, sentiu dores na coxa no duelo do Manchester City contra o Brentford, no último domingo (5). Essa é a terceira lesão do atleta desde que recebeu a premiação máxima do futebol.

