Justiça nega pedido do Flamengo e reafirma Sport como campeão brasileiro de 1987

A novela pelo título brasileiro de 1987 e o verdadeiro detentor da Taça das Bolinhas ganhou mais um capítulo. Afinal, nesta terça-feira (7), a 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, julgou improcedente a ação movida pelo Flamengo contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o São Paulo. O clube carioca tenta ser reconhecido como legítimo merecedor do troféu.

Na decisão, o juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira ressaltou que tal discussão não cabe nova interpretação. De acordo com a sentença, o Sport é o campeão brasileiro de 1987 (Copa União). O São Paulo, por sua vez, foi o primeiro clube a cumprir os critérios estabelecidos em 1975 para conquistar a Taça das Bolinhas. Na época, o regulamento exigia cinco títulos nacionais alternados ou três consecutivos.

Além disso, o magistrado entendeu a ação do clube da Gávea como uma tentativa de “ressuscitar” uma disputa já decidida pela Justiça e alertou sobre possível abuso de poder. O juiz também condenou o clube a pagar as custas processuais e R$ 20 mil em honorários advocatícios para cada réu (CBF e São Paulo).

“Os torcedores podem bradar que o Autor é (ou seria) campeão brasileiro de 1987; no entanto, por decisão transitada em julgado do STF, o campeão é o Sport Clube do Recife. Simples assim”, escreveu o juiz na sentença.

Por fim, o Flamengo pode recorrer da decisão por meio de apelação ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Por outro lado, a sentença destaca que já houve uma definição em instâncias superiores, até pelo Supremo Tribunal Federal.

