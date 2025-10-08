Cabo Verde empata com a Líbia e adia sonho de vaga inédita na Copa do Mundo-2026

A seleção de Cabo Verde necessitava apenas de uma vitória para carimbar a vaga na próxima Copa do Mundo. No entanto, não conseguiu triunfar diante da Líbia no Internacional de Trípoli. Os donos da casa chegaram a abrir boa vantagem, mas os visitantes buscaram o empate por 3 a 3, e a definição da vaga no Grupo D das Eliminatórias Africanas ficou para a última rodada. Lopes (contra), Elsa e Al Shalwi estufaram a rede para os líbios enquanto Arcanjo, Cabral e Semedo deixaram tudo igual.

Com o resultado, os cabo-verdianos foram para 20 pontos, na liderança, enquanto os líbios alcançaram a marca dos 15. Já Camarões colou de vez com 18 depois de bater Ilhas Maurício, fora de casa por 2 a 0.

Na última rodada, Cabo Verde mede forças, como mandante, com Essuatíni, na próxima segunda-feira (13), às 13h (de Brasília). A Líbia, por sua vez, visita Ilhas Maurício, no mesmo dia e horário. Os camaroneses recebem Angola também na segunda (13), no Ahmadou Ahidjo, e precisam vencer e torcer por uma tropeço dos líderes para confirmar a vaga sem a necessidade de repescagem.

Primeiro tempo

Com menos de um minuto, os donos da casa frearam a empolgação dos cabo-verdianos. Afinal, depois de uma rápida tabela pela direita, Lopes fez um gol contra e dificultou o caminho dos visitantes. Ao longo de boa parte da primeira etapa, os visitantes até tentaram chegar ao empate, mas faltou tranquilidade e pontaria para furar o bloqueio adversário.

No entanto, a igualdade no placar veio pelo alto. Isso porque, aos 30′, Arcanjo aproveitou o cruzamento pela esquerda e, totalmente livre de marcação, só teve o trabalho de cabecear e acertar o canto do goleiro Al Wuheeshi.

Ainda nos primeiros quarenta e cinco minutos, Elsa fez uma linda jogada ao passar por dois adversários, mas parou no goleiro Vozinha. No rebote, El Mariamy estufou a rede e recolocou os donos da casa na frente.

Segundo tempo

Quando Cabo Verde tentava reagir na volta do intervalo, a Líbia deu o tiro de misericórdia. Assim, Al Shalwi acertou uma linda cobrança de falta, no ângulo, para aumentar a vantagem no placar.

Na sequência, Cabral arriscou de longe, e o goleiro Al Wuheeshi falhou feio e deixou a bola passar por baixo de suas pernas. Empolgado, Cabo Verde foi em busca do empate e conseguiu. A defesa da Libia não conseguiu afastar um cruzamento, e Semedo deixou tudo igual no Internacional de Trípoli.

Por fim, o defensor dos visitantes tirou a bola em cima da linha e evitou o gol que colocaria os cabo-verdianos na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. A definição da vaga e de quem irá para a repescagem ficou para a última rodada.

