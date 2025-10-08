Santos pretende exercer opção de compra de ??lvaro Barreal

De olho na próxima temporada, o Santos já começou a se movimentar internamente para manter um dos seus principais jogadores. Emprestado pelo FC Cincinnati, da MLS, o meia-atacante argentino Álvaro Barreal tem vínculo com o clube até o final desta temporada, mas a tendência é que o Peixe fique com ele para 2026.

Segundo informações publicadas pelo portal ‘Diário do Peixe’, o Santos tem a intenção e estuda exercer a opção de compra estabelecida pelo FC Cincinnati no momento do empréstimo.

O Peixe teria que desembolsar o valor de 4 milhões de dólares (cerca de R$21,3 milhões), mas a definição sobre o acionamento da cláusula ou não deve acontecer somente no final do Brasileirão. No momento, o Santos segue brigando para se afastar da zona de rebaixamento para a segunda divisão.

Destaque no Brasileirão

Álvaro Barreal chegou ao Santos no início desta temporada, mas demorou para estrear pelo Peixe. O argentino passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, e só entrou em campo na última rodada da primeira fase do Paulistão.

Pelo Brasileirão, no entanto, Barreal tem sido um dos principais nomes da campanha santista. Por mais que o Peixe não faça um grande campeonato, o meia-atacante argentino é o artilheiro da equipe na competição com seis gols marcados até o momento.

