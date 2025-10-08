Entenda a gravidade da lesão sofrida por Vitinho, do Corinthians

Recém-chegado à equipe alvinegra, Vitinho atuou em apenas dez partidas pelo Corinthians, entrando várias vezes durante os jogos e com pouca minutagem. Deu uma assistência. Agora, o atacante será desfalque para a equipe na sequência do Brasileirão.

O jogador chegou em agosto, sem custos, após passagem pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. No entanto, virou desfalque para o Corinthians após uma lesão no menisco medial do joelho direito, sendo submetido a uma cirurgia.

A lesão ocorreu na última partida do Timão, uma vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, em que o jogador sentiu sozinho e acabou saindo de maca aos 39 minutos do segundo tempo.

A cirurgia de Vitinho

Vitinho foi submetido a uma artroscopia, cirurgia minimamente invasiva usada tanto para diagnosticar quanto para tratar lesões no joelho.

“A artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva que permite diagnosticar e tratar a lesão do menisco. Ela é indicada quando há dor persistente, limitação de movimento, bloqueio do joelho ou quando o tratamento conservador, como fisioterapia e reforço muscular, não resolve o problema”, explicou Vandressa Lindemann, fisioterapeuta esportiva.

Segundo Vandressa, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), o menisco tem uma função fundamental na movimentação e na estabilidade do joelho. Ele funciona como um amortecedor natural, ajudando a absorver impactos e a dar estabilidade à articulação. A recuperação pode durar até seis meses, dependendo do grau de complexidade da lesão.

“O retorno seguro depende da cicatrização do menisco e da recuperação da força e da mobilidade do joelho. Na meniscectomia parcial, atletas de alto rendimento conseguem voltar em cerca de um a dois meses, quando recuperação é bem conduzida. Em casos de sutura, é recomendável aguardar até que a cicatrização esteja consolidada — geralmente entre quatro e seis meses — garantindo que o joelho suporte os impactos e movimentos típicos do futebol, sem risco de novas lesões”, concluiu.

