Fluminense busca melhorar aproveitamento contra adversários do G6 do Brasileirão

Com a chegada do técnico Luís Zubeldía, o Fluminense teve, até aqui, duas vitórias e um empate e se aproximou do G6 do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca tentará nesta reta final de competição melhorar o desempenho nos confrontos diretos com os seis primeiros colocados para conquistar a vaga na próxima edição da Libertadores.

Dessa forma, o Tricolor entra em campo, nesta quarta-feira (8), contra o Mirassol, nesta quarta-feira (8), às 21h, no Estádio Maião. O duelo é essencial para as pretensões do time, pois em caso de vitória encurtaria a diferença para o adversário em apenas dois pontos.

No primeiro turno, o Flu não enfrentou apenas o time paulista, daqueles que formam o G6 atualmente. Nesse sentido, entrou em campo contra os outros cinco, com quatro derrotas e um empate. O único triunfo foi pelo returno, já com Zubeldía à beira do campo, no 2 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã.

O Tricolor, então, tem aproveitamento de 22,2% contra esses adversários, menos da metade dos 50% que tem no campeonato. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tem 39.6% de chance de garantir uma vaga na Libertadores para tentar o bi do torneio continental em 2026.

Caso consiga chegar aos 41 pontos, a equipe carioca ainda tem mais um jogo a cumprir. Este será diante do Ceará, no Maracanã, no dia 29 de outubro, dependendo apenas de si para entrar na zona de classificação para a competição.

