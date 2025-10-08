CazéTV terá patrocínio do Itaú na Copa do Mundo de 2026

A CazéTV, que tem o direito de transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, tem o primeiro patrocinador confirmado. O Itaú Unibanco será um dos anunciantes do canal no Youtube durante as transmissões. A competição, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá com o formato de 48 equipes.

O banco firmou uma parceria inédita com a CazéTV em março de 2025, com validade de três anos. A expectativa é reforçar a estratégia digital do banco pela proximidade com os torcedores em ambientes onde o futebol acontece.

Dessa forma, a primeira ação do Itaú com o canal aconteceu durante a transmissão da final da Copa do Mundo de Clubes este ano, entre Chelsea e Paris Saint-Germain. Ronaldo Fenômeno participou, diretamente dos Estados Unidos, ao lado de Casemiro e equipe.

Assim, a parceria prevê inserções nas transmissões da Copa do Mundo FIFA, iniciativas proprietárias, branded content e novas soluções interativas que aproximam ainda mais os fãs do esporte.

Copa do Mundo na CazéTV

Liderado por Casimiro Miguel, o canal adquiriu os direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 junto à FIFA. A emissora, aliás, é a única detentora de 100% das partidas previstas no torneio. A Globo e o SBT, por exemplo, terão limites em suas exibições em duelos por rodada ou fase.

Conhecida por sua linguagem descontraída e acessível, o canal se consolidou como referência em transmissões esportivas digitais, reunindo milhões de espectadores em lives históricas. Aliás, durante a Copa do Mundo de 2022 a plataforma superou audiências de toda história do Youtube no meio esportivo.

Com a promessa de transformar o modo de torcer, a Casa CazéTV surge como uma das maiores apostas de ativação da Copa do Mundo de 2026. A expectativa, portanto, especialmente diante de um cenário competitivo crescente, é que a emissora busque mante o protagonismo da nova era de comunicação esportiva.

