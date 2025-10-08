Carlos Augusto comenta disputa por posição e celebra retorno à Seleção

O lateral-esquerdo Carlos Augusto vive sua segunda convocação com o técnico Carlo Ancelotti, mas não atua pela Seleção Brasileira desde a era Fernando Diniz. Assim, em entrevista divulgada pela CBF TV, nesta quarta-feira (8/10), o jogador da Inter de Milão falou sobre a expectativa por entrar em campo e comentou a briga por posição no setor em que atua.

Afinal, seu companheiro de lateral é Douglas Santos, do Zenit (RUS), que vem sendo titular de Ancelotti. Carlos Augusto explica que a disputa é boa para a Seleção.

LEIA MAIS: Com chegada de Joelinton, Seleção Brasileira fica completa para amistosos na Ásia

“É uma posição, aqui e no mundo, difícil de se achar, e a gente tem muitos jogadores de qualidade. Acho que a competição faz bem para todo mundo. Elevando a competição entre a gente, é melhor para a Seleção e para dar o nosso melhor”, afirmou.

Ele também falou sobre sua versatilidade. Isso porque, apesar de ser um lateral, também atua como ala em sua equipe, a Inter de Milão. Segundo Augusto, isso o ajuda tanto em seu clube, como na Seleção.

“(A versatilidade) No clube me ajuda bastante. Fazendo mais de uma posição, tenho mais oportunidades e possibilidades dentro mesmo da Seleção e do clube. É uma coisa boa, e eu venho treinando bastante para conseguir fazer as duas posições bem”, analisou.

Carlos Augusto não joga desde 2023 pela Seleção

Carlos Augusto, então, relembrou que ficou um ano e meio sem ser convocado. Sua última partida, aliás, foi em novembro de 2023, em derrota por 1 a 0 para a Argentina, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o técnico era Fernando Diniz.

“É claro que é sonho de todo jogador sempre representar a nossa Seleção, e eu acabei vindo com o (Fernando) Diniz. Depois, fiquei um ano e meio longe e estou trabalhando muito para conseguir continuar vindo. E é muito bom ter essa confiança, acho que é fruto de trabalho, então espero sempre fazer o meu melhor no clube e no dia a dia aqui para representar melhor o nosso país”, relembrou.

Por fim, o jogador de 26 anos analisou o confronto contra Coreia do Sul e Japão. Ele elogiou a “escola asiática” de futebol.

“A gente sabe que a escola asiática é muito disciplinada taticamente. Eles correm e sempre dão o máximo em cada em cada bola. Acho que vão ser dois jogos muito difíceis, mesmo sendo amistosos, então a gente tem que fazer o nosso melhor, representar o nosso país da melhor forma e sair com a vitória sempre”, disse.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul na sexta-feira (10/10), às 8h (de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, e o Japão, na próxima terça-feira (14/10), às 7h30, no Estádio de Tóquio, pela Copa Kirin.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.