De volta à Seleção, ??der Militão revela que pensou em “parar” após lesões

O zagueiro Éder Militão concedeu forte entrevista coletiva antes do treino da Seleção Brasileira no Goyang Stadium, em Seul, na Coreia do Sul, na manhã desta quarta-feira (8/10) – noite para os atletas, que estão do outro lado do mundo.

Afinal, o jogador do Real Madrid revelou que pensou em parar de jogar futebol após sua segunda grave lesão no joelho. Ao todo, o atleta perdeu 445 dias se recuperando de rupturas do ligamento, o que fez com que Militão pensasse na aposentadoria, como revelou aos jornalistas na sala de imprensa do estádio sul-coreano.

LEIA MAIS: Carlos Augusto comenta disputa por posição e celebra retorno à Seleção

“Na segunda lesão, passaram muitas coisas pela minha cabeça. Pensei em parar de jogar bola, porque não é fácil, mas, com a ajuda da minha esposa, da minha filha e dos companheiros, hoje estou aqui para jogar bem”, revelou.

Ele seguiu na resposta, admitindo que as contusões o fizeram pensar de maneira diferente sobre a vida. Para o zagueiro de 27 anos, a família e Deus foram preponderantes para sua recuperação.

“Foram dois anos difíceis, com duas lesões muito complicadas. Na segunda, você encara de outra forma por já saber do processo. Não é uma coisa fácil de lidar, tem que estar muito apegado a família, a Deus… É algo que te tira da rotina, do que está acostumado a fazer. De repente, você fica em casa dependendo de uma ajuda, de alguém fazer as coisas para você. Graças a Deus, me recuperei, voltei ao grande nível, o que não é fácil”, confessou.

Lateral ou zagueiro? Zagueiro da Seleção responde

Sobre campo e bola, o jogador do Real Madrid respondeu acerca de sua posição preferida. Afinal, se acostumou a jogar tanto na zaga, como na lateral-direita. Apesar de confirmar que hoje em dia atua mais como zagueiro, revelou que jogaria em qualquer posição requerida pelo treinador.

“Hoje, eu sou zagueiro. Tive algumas passagens como lateral no São Paulo, no Porto, na Copa do Mundo… Não tenho problema em jogar ali, mas esse tempo todo venho jogando de zagueiro. O importante é estar no meio, independentemente de onde jogar, vou dar o meu máximo para ajudar”, disse.

Falando em treinador, Militão celebrou a primeira convocação com Carlo Ancelotti. O italiano, aliás, foi seu comandante durante anos no Real Madrid.

“Vou ter, sim, que correr atrás desse espaço, brigar, porque temos ótimos jogadores, ótimos zagueiros. Vou ter que brigar por essa vaga. O Ancelotti deixou bem claro que as pessoas que jogam vão ter que estar bem fisicamente, vão ter que estar 100%, e vai depender de mim. Se eu estiver bem no dia-a-dia, bem no meu clube, vou conseguir corresponder com o que ele quer”, avaliou.

Militão, então, comentou sobre as características de Ancelotti. Juntos, venceram duas vezes a Liga dos Campeões (em 2021/22 e 2023/24).

“Por tudo o que já ganhou, ele consegue administrar bem o vestiário. Ele é um companheiro dentro e fora de campo. Ele deixa as pessoas com a sensação de importância dentro do grupo, quem está jogando, quem não está. Até pela vivência dos grandes clubes por onde ele passou, ele consegue administrar bem isso”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.