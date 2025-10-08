Botafogo fecha com patrocínio para o calção

Botafogo terá nova marca no calção, a partir do clássico da semana que vem - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo terá mais um patrocinador em seu conjunto. A Vitória Cup acertou contrato de um ano com o Glorioso e, assim, vai estampar a marca no calção do uniforme, segundo o site “Máquina do Esporte”. A estreia é na próxima quarta-feira (15), contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Vitória Cup é um torneio amistoso. Nesta última edição, durante a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em julho de 2026, Cruzeiro, Defensa y Justicia (ARG), Banfield (ARG) e Desportiva Ferroviária disputaram a competição.

Os organizadores planejam expandir o torneio, em 2026, para outras praças esportivas. A ideia é realizar, pelo menos, 12 amistosos. Cada jogo, aliás, vale uma taça.

Para o próximo ano, Sevilla, Lyon, Olympique de Marselha, Bayern de Munique, Milan, West Ham e Fiorentina têm propostas de participação.

