Xsports atinge quarta maior audiência em SP com partida da Libertadores Feminina

A vitória do Corinthians por 11 a 0 sobre o Always Ready, pela Copa Libertadores Feminina, no último domingo (5), fez com que a Xsports, emissora de TV aberta que conta com programação 100% esportiva, alcançasse o quarto lugar na média de audiência da TV aberta na Grande São Paulo, de acordo com dados da Kantar IBOPE Media.

Aliás, ainda de acordo com os dados, desde a estreia, há quase dois meses, o canal soma 15 milhões de telespectadores únicos na TV. Além disso, já ultrapassou 1,6 milhão de espectadores únicos por dia. A marca aconteceu no último final de semana.

Os dados ainda apontam que, em uma semana na Grande São Paulo, a audiência cresceu 100%. No dia 26 de setembro, a média diária era de 0,07. Já na semana seguinte, no dia 3 de outubro, a audiência dobrou para 0,14 ponto. Seguindo na mesma linha, entre um sábado e o outro, a média cresceu 108%, de 0,13 para 0,27. Enquanto no domingo, a crescente foi de 140%, uma vez que a média diária passou de 0,10 em 28 de setembro para 0,24.

Dessa forma, além da partida do Corinthians, na Libertadores, a partida entre Vitória de Guimarães entre Santa Clara, no sábado (4), pela Liga de Portugal, foram responsáveis pelo recorde de audiência. Ambos jogos alcançaram média de 0,60 na Grande São Paulo.

Xsports no Youtube

Além da TV aberta, o Xsports também está crescendo no youtube e atingindo marcas expressivas. O início das transmissões na internet aconteceu há poucos dias, com partidas de São Paulo e Corinthians, pela Libertadores Feminina, além da Copa da Argentina.

Assim, o transmissão das partidas do Tricolor e do Timão, contra San Lorenzo e Always Ready, atingiu mais de 2 mil espectadores simultâneos em cada jogo.

Em uma semana, portanto, o canal acumula mais de 255 mil visualizações, 27 mil inscritos. Destes, além de aproximadamente 10 mil horas de exibição. Vale ressaltar, portanto, que nos próximos dias a plataforma vai ter novas transmissões da Conmebol Libertadores Feminina, além da Euroliga de Basquete e Champions League de Handebol.

