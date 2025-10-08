Vasco retorna aos treinos nesta quarta-feira e se prepara para sequência do Brasileirão

Após triunfar diante do Vitória por 4 a 3, em São Januário, o elenco do Vasco se reapresenta, nesta quarta-feira (8), para se preparar para mais uma sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca quer aproveitar a Data Fifa para recuperar os atletas, descansar e ajustar a condição física para mais uma maratona pela frente.

“Desde que estou aqui temos aproveitado bem essas pausas. O primeiro momento é saber descansar e depois é estimular os jogadores. O Vasco hoje é digno de ser elogiado pelas condições físicas dos jogadores”, explicou o técnico Fernando Diniz.

Afinal, o Cruz-Maltino entrou em campo em sete oportunidades desde a última pausa, com uma média de um jogo a cada três dias. Nesse período, garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, que ocorrem em dezembro, e se distanciou da zona de rebaixamento para ter mais tranquilidade nesta reta final de Brasileirão.

“É muito importante para seguir trabalhando firme e descansar (nesta Data Fifa). Estou me sentindo bem fisicamente. Já estou entrando mais nas partidas e só tenho a crescer mais (após o período sem jogos)”, afirmou Matheus França.

Recuperar atletas neste período

Além do descanso, o foco também é na recuperação de atletas. Isso porque o zagueiro Cuesta segue no departamento médico (lesão na coxa esquerd) e trabalha para retornar na próxima semana. Assim, a comissão técnica conta com o colombino para o duelo com o Fortaleza, no Castelão, no dia 15 de outubro. Por outro lado, Adson e Jair se recuperam de cirurgias e só voltam aos gramados no ano que vem.

Além disso, Coutinho e Nuno Moreira, dois dos principais jogadores do elenco, tiveram longos períodos de jogos seguidos e precisam descansar por causa do alto nível de fadiga. A pausa, então, torna-se essencial para evitar qualquer lesão mais séria e ter esses atletas à disposição no momento decisivo da temporada.

Por fim, nesta Data Fifa, Fernando Diniz não terá Paulo Henrique e Puma Rodríguez, chamados para defenderem o Brasil e o Uruguai, respectivamente, em amistosos internacionais.

