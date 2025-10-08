Egito vence Djibuti com dois de Salah e garante vaga na Copa do Mundo

O Egito está classificado para a Copa do Mundo 2026. Nesta quarta-feira (8), a seleção egípcia venceu Djibuti por 3 a 0 no Stade Larbi Zaouli, em Casablanca, no Marrocos, em partida válida pela 9ª e penúltima rodada do Grupo A. Ibrahim Adel abriu o placar para os visitantes, enquanto Mohamed Salah marcou duas vezes para confirmar a vitória.

LEIA MAIS: Cabo Verde empata com a Líbia e adia sonho de vaga inédita na Copa do Mundo

Dessa maneira, o Egito garantiu a classificação para a Copa do Mundo com uma rodada de antecedência e segue invicto nestas Eliminatórias. A seleção capitaneada por Mohamed Salah chegou a sete vitórias e dois empates em nove jogos na competição. Ao mesmo tempo, o time não poderá mais ser ultrapassado pelo vice-líder Burkina Faso, que vai brigar pela segunda posição para disputar a repescagem.

That’s how you score a goal ????????#egyptnt pic.twitter.com/FQgvz3QPwr — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) October 8, 2025

Por outro lado, Djibuti ainda não venceu nestas Eliminatórias e já não tinha chances de brigar por uma vaga na Copa do Mundo. A seleção somou apenas um ponto em nove jogos, com oito derrotas e um empate. Além disso, o time sofreu mais de 30 gols e marcou somente quatro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.