José Boto, do Flamengo, entra na mira do STJD após declarações

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, está na mira do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Isso por conta das declarações dadas à imprensa após a derrota do Fla por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo (5/10).

E, segundo a “ESPN”, em matéria desta quarta-feira (8/10), o Tribunal convocará o dirigente para esclarecer as falas. Clique aqui para relembrar o que o português falou.

LEIA MAIS: Ex-Flamengo, Spindel revela tentativas por volta de Jorge Jesus

Na ocasião, o Flamengo teve dois jogadores expulsos contra o Bahia, perdendo o jogo na Arena Fonte Nova por 1 a 0. Horas antes, o Palmeiras – concorrente direto do Fla na luta pelo título brasileiro – vencera o São Paulo, de virada, por 3 a 2, com arbitragem polêmica de Ramon Abatti Abel (SC).

Recentemente, em 2023, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, pagou multa de R$ 1 milhão ao STJD após abrir processo sobre possíveis manipulações no futebol brasileiro. O norte-americano, afinal, não apresentou provas. Já o auxiliar de Abel Ferreira no Palmeiras, João Martins, recebeu três jogos de suspensão em julgamento na 1ª Comissão Disciplinar após declarar que “(…) é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar duas vezes (o Brasileirão)”.

A briga institucional promete colocar fogo no esperado confronto entre os rivais. Afinal, se enfrentam no dia 19 de outubro, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Palmeiras lidera o certame com 55 pontos. É a mesma pontuação do Flamengo, que tem uma vitória a menos (16 x 17), o que o coloca na segunda posição. Além disso, bom recordar que o Verdão possui um jogo a menos (25 x 26).

