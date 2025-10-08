Corinthians recorre para reverter punições a Garro e Martínez na decisão do Paulista

Garro se envolveu em confusão na final do Paulistão contra o Palmeiras - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians e Alan Morici/Agência Corinthians)

O Corinthians entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo a revisão das punições dadas a Rodrigo Garro e José Martínez. Eles foram penalizados por conta da confusão generalizada em campo na final do Campeonato Paulista deste ano, contra o Palmeiras, que ocorreu no dia 27 de março.

Dessa maneira, o meia argentino pegou uma pena de dois jogos por “praticar ato desleal ou hostil” no clássico na Neo Química Arena. Já o volante Venezuela pegou gancho maior: quatro partidas. Ele deu um tapa no rosto do goleiro Marcelo Lomba.

Para a sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Corinthians não precisa se preocupar. Afinal, as punições valem somente para jogos organizados pela Federação Paulista.

Já pensando no Estadual do ano que vem, o departamento jurídico do Timão entrou com recurso no STJD. O julgamento ocorrerá nesta sexta-feira (10), às 10h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

