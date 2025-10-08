Técnico da Itália Sub-21 faz jogadores treinarem com tapa-olho

Técnico Silvio Baldini, da seleção sub-21 da Itália, é conhecido por seus métodos nada convencionais - (crédito: Foto: Divulgacão / FICG)

Os jogadores da seleção sub-21 da Itália viveram uma experiência curiosa nos treinos desta semana: todos, inclusive o goleiro, tiveram que entrar em campo usando um tapa-olho. A ideia inusitada partiu do técnico Silvio Baldini, conhecido por seus métodos nada convencionais.

O objetivo, segundo o treinador, é desenvolver o lado mental dos atletas e estimular novas formas de percepção durante o jogo.

“Quero que meus jogadores aprendam a enxergar o campo não somente com os olhos, mas também com a mente e o corpo”, explicou o técnico Silvio Baldini.

O treino, que dura cerca de 20 minutos e dividido em três etapas, já foi utilizado por ele em clubes como Catania, Palermo e Pescara. A prática, inspirada no boxe, busca aprimorar concentração, coordenação e resistência ao cansaço. Além disso, arrancou risadas dos jovens italianos, que pareciam verdadeiros piratas em campo.

A Itália Sub-21 volta a jogar na próxima sexta-feira (10), contra a Suécia, pelas Eliminatórias da Eurocopa da categoria, e espera que o método “tapa-olho” traga bons resultados.

