Lesão de Matheus Henrique pode abrir espaço para jogadores no Cruzeiro; DM não zera na temporada 

A lesão de Matheus Henrique, do Cruzeiro, pode fazer a equipe fechar o ano sem ter todos os jogadores disponíveis em pelo menos uma partida na temporada. Por outro lado, a ausência do jogador pode abrir espaço para novos nomes ganharem oportunidade.

Matheus Henrique fraturou a costela no empate contra o Sport no último domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da Raposa não divulgar o tempo de recuperação, a estimativa é que ele fique fora por cerca de oito semanas, ou seja, dois meses. Vale lembrar que ele já desfalcou a equipe entre abril e julho por lesão no joelho.

Caso o tempo se confirme e o Cruzeiro não avance para a final da Copa do Brasil – que acontecerá no dia 21 de dezembro, Matheus Henrique estará à disposição de Leonardo Jardim na primeira semana de dezembro, quando termina o Campeonato Brasileiro, dia 7.

Lesões no Cruzeiro

No momento, Fagner é o único no departamento médico. Ele é desfalque na Raposa desde 30 de julho, mas já está próximo de retornar. Ao longo do ano, João Marcelo operou o joelho e ficou de fora entre janeiro e agosto, sendo o jogador do elenco que mais perdeu jogos.

Já Kaio Jorge não teve lesão diagnosticada, mas perdeu boa parte do Estadual para se recondicionar fisicamente. Por fim, Juan Dinenno, que começou a temporada em recuperação de uma cirurgia no joelho, desfalcou a equipe até abril e, na janela do meio do ano, foi negociado com o São Paulo.

Recentemente, Wanderson foi desfalque nos jogos contra Flamengo e Sport por uma lombalgia. Por outro lado, Sinisterra – que já ficou de fora de duas partidas, sentiu dores na coxa esquerda e vai passar por nova avaliação. Jonathan Jesus e Christian também serão reavaliados n na reapresentação do elenco, nesta quarta-feira (8), após deixarem o último jogo com dores.

Nomes que podem ganhar espaço

Apesar de não ser titular, Matheus Henrique vinha ganhando oportunidades do técnico Leonardo Jardim. Dessa forma, outros jogadores podem ganhar espaço.

É o caso do segundo volante Murilo Rhikman. Leonardo Jardim gosta dele e, frequentemente, o relaciona para os confrontos. Por outro lado, Japa, que chegou a jogar no time principal em 2023 e 2024, ainda não atuou nesta temporada em partidas oficiais pelo profissional e vive a expectativa de uma oportunidade.

Ryan Guilherme, que chegou no Cruzeiro na última janela de transferências, estreou na última partida. O atleta de 22 anos é primeiro volante, mas também pode jogar como segundo homem do meio-campo. Além deles, Arroyo, que entrou algumas vezes no lugar de Wanderson e Christian, também pode ser uma opção para Leonardo Jardim.

