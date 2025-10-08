Malta x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. Nesta quinta-feira (9), Malta e Holanda se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional, no Ta’ Qali, em partida válida pela 6ª rodada do Grupo G da competição. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega Malta

A seleção de Malta é a lanterna do Grupo G, com somente dois pontos conquistados em cinco jogos. Dessa maneira, o país já não tem mais possibilidades de disputar a Copa do Mundo e somente cumpre tabela nesta reta final da competição.

Para o duelo contra a Holanda, o técnico Emilio De Leo não poderá contar com Zach Muscat e Paul Mbong, suspensos.

Como chega a Holanda

Por outro lado, a Holanda é a líder do Grupo G com os mesmos 10 pontos da Polônia, segunda colocada, mas leva vantagem no saldo de gols. Ao mesmo tempo, a Laranja Mecânica tem uma partida a menos que os poloneses e pode abrir três pontos em caso de vitória nesta quinta-feira.

O time comandado pelo técnico Ronald Koeman está invicto nas Eliminatórias. Em quatro jogos disputados, a equipe venceu a Finlândia por 2 a 0, Malta por 8 a 0 e a Lituânia por 3 a 2, além de empatar com a Polônia em 1 a 1.

Por fim, para o duelo desta quinta-feira, o técnico Ronald Koeman segue sem poder contar com Mexx Meerdink e Quinten Timber, lesionados.

MALTA X HOLANDA

6ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: quinta-feira. 09/10/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Nacional, no Ta’ Qali, em Malta.

MALTA: Bonello; Muscat, Pepe, Shaw e Borg, Camenzuli, Joseph Mbong, Teuma, Guillaumier e Satariano; Paul Mbong. Técnico: Emilio De Leo.

HOLANDA: Verbruggen; Dumfries (Frimpong), Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven (Hartman); Gravenberch, De Jong e Reijnders; Xavi Simons, Malen e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Árbitro: Duje Strukan (Croácia).

