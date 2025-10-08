Somália x Argélia: onde assistir e escalações

As Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026 prometem muitas emoções nesta reta final. Somália e Argélia se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 13h (de Brasília), no Miloud Hadefi Olympic Complex, em Oran, na Argélia, em partida válida pela 9ª rodada do Grupo G. Os líderes de cada grupo garantem a vaga no Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Fifa+ (streaming).

Como chega a Somália

A Somália vive um momento complicado e não tem mais chances de classificação para a Copa do Mundo. Na lanterna do Grupo G, com somente 1 ponto em oito partidas, o time acumula sete derrotas e um empate. Ao todo, foram 16 gols sofridos e apenas três marcados.

Mesmo assim, a equipe tenta encerrar a campanha nas Eliminatórias com pelo menos uma vitória e surpreender a líder Argélia, grande favorita para o duelo.

Como chega a Argélia

Por outro lado, a Argélia é a líder isolada do Grupo G, com 19 pontos e praticamente garantida na Copa do Mundo. Isto porque o time comandado pelo técnico Djamel Belmadi tem quatro pontos de vantagem para Uganda e Moçambique, segundo e terceiro colocados respectivamente, com somente mais dois jogos para o fim das Eliminatórias.

Além disso, a equipe conta com nomes experientes como Riyad Mahrez e Islam Slimani, que têm sido peças-chave para o bom desempenho do time. Agora, o foco é manter o bom ritmo para confirmar a vaga direta e evitar qualquer susto na reta final das Eliminatórias.

SOMÁLIA X ARGÉLIA

9ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: quinta-feira. 09/10/2025, às 13h (de Brasília).

Local: Miloud Hadefi Olympic Complex, em Oran, na Argélia.

SOMÁLIA: Abdirahman Mohamud Jama; Yonis Abdirizak Farah, Omar Ali, Ayman Mohamed Hussein, A. Abdullahi; Bilal Habib, M. Omar, Ali Musse, Aweys Adan Iman; Fahad Mohamed. Técnico: Yusuf Ali Nur.

ARGÉLIA: Alexis Guendouz; Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougai, Jaouen Hadjam, Youcef Atal; Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Mohamed El Amine Amoura, Youcef Belaïli. Técnico: Vladimir Petkovic.

