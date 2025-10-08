Seleção treina com formação ofensiva para jogo contra a Coreia do Sul

Seleção deve ir com formação ofensiva diante da Coreia do Sul - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O técnico Carlo Ancelotti já esboçou uma provável escalação para o amistoso de sexta-feira (10/10) da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, em Seul. Nesta quarta-feira (8/10), antevéspera do confronto, o italiano testou uma formação inédita, com direito a quatro atacantes, em treino no campo anexo do Goyang Stadium.

Dessa forma, de acordo com informação do “ge”, existe a expectativa por um time bastante ofensivo contra os sul-coreanos, em duelo que ocorre às 8h (de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul. Afinal, o italiano testou Vini Jr. e Rodrygo na frente, com Estevão e Matheus Cunha no apoio.

No entanto, isso não garante a escalação final, que só será definida após o treino desta quinta-feira (9/10). Os volantes Joelinton e Bruno Guimarães chegaram atrasados nas atividades por conta de problemas logísticos, o que fez com que não aparecessem entre os titulares. Joelinton, aliás, sequer treinou, com Guimarães realizando trabalho de aquecimento e ativação física.

Assim, o time que treinou nesta quarta teve a seguinte escalação: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Lucas Paquetá; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo. O treino final ocorre nesta quinta, mas no próprio “Seul World Cup Stadium”, palco do duelo.

