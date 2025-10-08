Inglaterra terá desfalque de peso contra País de Gales

O atacante Harry Kane, capitão da Inglaterra, ficará fora do amistoso contra o País de Gales nesta quinta-feira (9) por causa de uma leve lesão no tornozelo. O jogador de 32 anos sofreu uma pancada durante a vitória do Bayern de Munique sobre o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, no último sábado (4), e não participou dos treinos desde então.
LEIA MAIS: Egito vence Djibuti com dois de Salah e garante vaga na Copa do Mundo
A Federação Inglesa (FA) informou que Kane será poupado por precaução, com o foco em tê-lo em condições para o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Letônia, na próxima terça-feira (21). Durante a entrevista coletiva nesta quarta-feira (8), o técnico Thomas Tuchel explicou a decisão de poupar o artilheiro.
“Harry não vai jogar. Ele levou um chute na última partida e ainda sente dor. Está difícil até para chutar a bola, então acho arriscado colocá-lo em campo. Preferimos dar tempo para ele se recuperar e acreditamos que estará pronto para a Letônia”, disse o treinador.
22 players are out at training this morning with @HKane and Jarell Quansah following their own routine indoors.
Thomas Tuchel and @MarcGuehi13 will preview tomorrow’s game against Wales in tonight’s media conference at 7.30pm. pic.twitter.com/2v1Xj842pG
— England (@England) October 8, 2025
Kane é o maior artilheiro da história da Inglaterra, com 74 gols em 109 partidas. Além disso, o atacante marcou mais de um quarto dos gols da seleção desde sua estreia em 2015. Sem o capitão, Tuchel adiantou que a braçadeira deve ficar com Jordan Henderson, John Stones ou Declan Rice.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.