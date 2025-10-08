Diniz tem dúvidas para escalar o Vasco contra o Fortaleza; saiba as posições

Depois de dois dias de folga, o elenco do Vasco se reapresentou nesta quarta-feira (8), no CT Moacyr Barbosa, iniciando a preparação para o jogo contra o Fortaleza, dia 15, na Arena Castelão. O técnico Fernando Diniz terá algumas dúvidas para escalar a equipe.

A começar pela lateral-direita. Paulo Henrique e Puma Rodríguez foram convocados por Brasil e Uruguai, respectivamente, e dificilmente terão tempo hábil para jogar pelo Vasco. Isso porque, as seleções estarão disputando amistosos na Ásia. A equipe brasileira jogará contra o Japão, terça-feira (14) um dia antes da partida contra o Fortaleza. Já o time uruguaio enfrenta o Uzbequistão, segunda-feira (13), na Malásia.

Neste cenário, Paulo Ricardo, lateral-direito da base, aparece como opção. O jogador foi relacionado por Diniz nos jogos em que Lucas Piton foi desfalque e Puma assumiu a lateral-esquerda. No entanto, não entra em campo pelo profissional do Vasco desde janeiro. Portanto, a escolha pelo jogador é improvável.

Fernando Diniz costuma citar que o Vasco tem mais do que 11 titulares. Neste contexto, uma improvisação parece ser a escolha mais plausível. Dessa forma, Tchê Tchê surge como possibilidade. O volante já atuou diversas vezes na lateral-direita durante a carreira, e seu deslocamento abriria espaço para Hugo Moura voltar à sua posição de origem. Vale lembrar que Cuesta está recuperado de um edema na coxa esquerda e tem retorno garantido na zaga.

Vasco pode ter novo ataque

No ataque, o Vasco também deve ter mudança. Fernando Diniz está convencido de que é preciso respeitar o momento dos jogadores. No caso, o de Andrés Gomez, que vem pedindo passagem no time titular. O colombiano soma três assistências em oito jogos e deve entrar no lugar de Vegetti, que vive a maior seca de gols desde que chegou ao Cruz-Maltino.

Um time provável do Vasco contra o Fortaleza deve ter Léo Jardim; Tchê Tchê (Paulo Ricardo), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Tchê Tchê), Barros (Tchê Tchê) e Coutinho; Andrés Gomez (Vegetti), Nuno Moreira e Rayan.

