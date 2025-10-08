LaLiga confirma jogo entre Villarreal e Barcelona nos Estados Unidos

A LaLiga confirmou, nesta quarta-feira (8), que o duelo entre Villarreal e Barcelona, válido pela 17ª rodada, será disputado no dia 20 de dezembro de 2025, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A decisão é histórica, uma vez que nunca um jogo da elite do futebol espanhol havia saído da Espanha.

De acordo com Javier Tebas, presidente da LaLiga, a iniciativa visa aproximar o futebol espanhol de seus milhões de torcedores espalhados pelo mundo.

“Este jogo é um marco que eleva a LaLiga e o futebol espanhol a outro nível. Entendemos que algumas pessoas questionem a decisão, mas trata-se de somente uma das 380 partidas da temporada. A LaLiga tem milhões de fãs ao redor do mundo, e muitos torcedores internacionais merecem ver suas equipes de perto pelo menos uma vez. Nosso objetivo é aproximar o futebol espanhol dessa base global, sem deixar de lado quem acompanha os jogos nos estádios da Espanha todas as semanas”, afirmou.

A medida, resultado de conversas longas entre clubes e LaLiga, pretende fortalecer a presença internacional da competição, atrair novos fãs e consolidar o campeonato entre os maiores do mundo. Para os torcedores nos Estados Unidos, será uma oportunidade rara de assistir a um jogo oficial da LaLiga de perto.

LALIGA confirma la celebración en Miami del partido oficial entre Villarreal y FC Barcelona. 20 de diciembre de 2025 en el Hard Rock Stadium.

LaLiga prepara compensações para torcedores

A transmissão será ao vivo pelos canais oficiais, com conteúdos extras para enriquecer a experiência dos espectadores. Para os torcedores do Villarreal, a liga preparou compensações. Dessa forma, quem quiser viajar para Miami terá entrada gratuita, enquanto aqueles que não puderem comparecer receberão 30% de desconto nos bilhetes de temporada. Além disso, a liga organizará atividades especiais antes da partida, permitindo que os torcedores se conectem mais com seu universo.

O jogo faz parte do projeto de expansão da LaLiga na América do Norte, que busca consolidar a presença do futebol espanhol no continente e aumentar o engajamento internacional dos clubes.

