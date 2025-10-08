Clube da Arábia Saudita anuncia o técnico Sérgio Conceição

O Al Ittihad, da Arábia Saudita, anunciou o português Sérgio Conceição como o novo treinador. O comandante, de 50 anos, estava livre no mercado desde o início da temporada, quando deixou o comando do Milan. O novo comandante chega para o lugar de Laurent Blanc, demitido após a derrota para o Al-Nassr. Ele assinou com o clube até 2028.

“A vitória não é uma opção, é uma identidade que nos define. Os rivais podem mudar e os seus aliados podem cair, mas o campeão permanece. O campeão domina o jogo. Sou o Sérgio Conceição e vim para construir glória no Al Ittihad”, disse o treinador em anúncio.

Depois de sete temporadas marcantes no Porto, o técnico português teve uma curta passagem pelo Milan. Na Itália, conquistou a Supercopa da Itália, mas terminou somente em oitavo lugar no Campeonato Italiano e perdeu a final da Copa para o Bologna. Agora, viverá sua primeira experiência como treinador fora da Europa.

A estreia de Sérgio Conceição, aliás, está prevista para o dia 17 de outubro, contra o Al Feiha, pela quinta rodada do Campeonato Saudita.

O último trabalho do treinador foi no Milan, entre dezembro de 2024 e junho deste ano. Conceição, portanto, comandou o time italiano por 31 jogos, com 16 vitórias, cinco empates e dez derrotas, conquistando a Supercopa da Itália.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.