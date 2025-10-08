Paulo Henrique revela como recebeu notícia de convocação à Seleção

O lateral-direito Paulo Henrique vive um mix de emoções desde domingo (6/10). Afinal, foi um dos destaques da vitória do Vasco por 4 a 3 sobre o Vitória, pelo Brasileirão, e, horas depois, ficou sabendo de sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. E, em conversa divulgada pela CBF TV, nesta quarta-feira (8/10), o jogador celebrou a oportunidade, além de revelar que descobriu a notícia dentro de um avião em Santa Catarina.

Aos 29 anos, o jogador do Vasco voltou a afirmar estar realizando um sonho de criança. Admitiu cansaço pela longa viagem até Seul, na Coreia do Sul, mas afirmou que o esforço valeu a pena.

“Sentimento de sonho realizado. Um sonho de criança, de toda a minha família, de todo mundo que me acompanha, meus amigos. Estou realmente muito feliz. Cansado, realmente, porque foi tudo muito corrido, a viagem foi muito longa. Mas nada que ultrapasse o sentimento de gratidão a Deus e alegria por estar representando a Seleção”, disse o estreante.

Assim, PH revelou como ficou sabendo da notícia de sua convocação. Ele, que teria folga de dois dias por conta da Data Fifa, foi às pressas para o Aeroporto do RJ rumo à Santa Catarina, onde passaria o curto período com sua família. Ao chegar lá, porém, recebeu uma ligação que mudou todos seus planos.

“A gente havia jogado pelo Campeonato Brasileiro e depois teria a parada, então nós tínhamos pego dois dias de folga e eu tinha viajado. Saí do jogo, fui para o aeroporto direto e tinha ido para Santa Catarina para passar uns dias com a família. Foi quando o avião pousou lá que eu recebi a mensagem, a ligação. Aí foi aquela alegria toda. Aquele susto de início, para avisar minha esposa e a família, que estava esperando. Falei: ‘Vou ter que voltar porque eu fui convocado’. Foi uma alegria para voltar, para buscar as coisas. Mas eu estava dentro do avião quando recebi a notícia”, relatou.

Jogador da Seleção comenta gratidão a torcedores

Humilde, Paulo Henrique voltou a falar sobre o sonho de vestir a camisa da Seleção. Segundo o lateral, ele enxergava que a possibilidade era real ao ser parado na rua por torcedores, que pediam sua convocação.

“Muita gratidão a todo mundo que pediu (a convocação). Me encontravam nos lugares e falavam: ‘Você merece estar na Seleção’, então era um sinal de que o trabalho estava sendo bem feito e que eu estava aguardando minha oportunidade. Claro que a gente nunca quer que um companheiro de profissão se machuque, se lesione, mas infelizmente todos estamos expostos a isso a todo momento. Agora, estou aqui e espero aproveitar bem”, disse.

Ele também demonstrou gratidão ao Vasco, clube que defende desde 2023. Paulo Henrique afirmou ter evoluído como jogador desde que chegou à Colina Histórica de São Januário.

“O Vasco não falo que foi o principal, porque o principal foi Deus, que fez tudo isso acontecer. Mas o Vasco me proporcionou me desenvolver, aprender, evoluir, e, vestir essa camisa pela terceira temporada seguida me fez evoluir bastante. Se não fosse eu estar vestindo a camisa do Vasco e estar com confiança, jogando, eu não estaria aqui hoje. Então, tenho muita gratidão ao Vasco por me proporcionar isso também”, celebrou.

Por fim, ele revelou quais são os laterais que o inspiraram na carreira. Segundo PH, Cafu e Maicon são suas maiores referências na posição de lateral-direito.

“Nós temos o Cafu, que foi o, se não o maior da História, um dos maiores. Maicon também era um excelente jogador. Acho que esses dois são referência. Não só para mim, mas acho que para todos os laterais do Brasil e do mundo”, finalizou.

