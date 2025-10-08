Manoel se machuca em treino do Fluminense

O zagueiro Manoel está fora da partida do Fluminense contra o Mirassol, nesta quarta-feira (8), às 21h, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube, o defensor já sentiu dores no joelho esquerdo após uma pancada durante o treino e já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho.

O defensor, aliás, não ganhou oportunidade com Luis Zubeldía. A última partida de Manoel pelo Fluminense foi no triunfo sobre o Vitória, no Barradão, no dia 20 de setembro. De lá para cá, o jogador sequer foi relacionado para as partidas. Para o duelo contra o Mirassol, o Flu terá Freytes, Thiago Silva, Igor Rabello e Ignácio como zagueiros à disposição.

Apesar disso, Manoel ganhou uma sequência de jogos em agosto, quando Thiago Silva e Ignácio estavam lesionados. O zagueiro, aliás, tem vínculo com o Flu até o fim de dezembro e segue com situação indefinida para a próxima temporada.

Além de Manoel, o meia Paulo Henrique Ganso está na transição para os trabalhos em grupo após se recuperar de uma lesão na panturrilha esquerda. Por fim, Nonato teve um edema na coxa esquerda e segue o tratamento. O Tricolor também não contará com Kevin Serna, que está com a seleção colombiana. O atacante também cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Mirassol e Fluminense vão medir forças e já começaram a mira no G4 do Brasileirão. A equipe paulista tem 43 pontos e aparece em sexto. Já o Tricolor tem 38 e ocupa a sétima posição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.