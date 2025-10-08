De Jong critica decisão da LaLiga de levar Barcelona x Villarreal para Miami

Um dos líderes do elenco do Barcelona, Frenkie De Jong, se manifestou contra a decisão da LaLiga e dos clubes de realizar a partida contra o Villarreal, válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, em Miami, nos Estados Unidos. Durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (8), enquanto defendia a seleção da Holanda, o meia não poupou críticas à mudança de local.

“Não gosto. Consigo entender os clubes, eles vão lucrar financeiramente com isso, mas eu não faria. Não concordo”, afirmou De Jong.

Além disso, o jogador destacou os impactos negativos para os atletas e para a competição.

“Não é bom para os jogadores. Já reclamamos do calendário e das viagens, e isso só vai piorar. Além disso, não acho justo para a competição. Um jogo que seria fora de casa agora acontece em campo neutro. É estranho que a LaLiga se jogue na América”, completou.

pic.twitter.com/SSeFTnjr2x — OnsOranje (@OnsOranje) October 8, 2025

Em seguida, o treinador da seleção holandesa e ex-jogador do Barcelona, Ronald Koeman, também criticou a decisão.

“Acho que o Frenkie explicou bem. Não faz sentido. Jogar fora contra o Villarreal é difícil, e agora será em um campo neutro, onde, na prática, haverá mais torcedores do Barcelona do que do Villarreal nas arquibancadas”, disse Koeman.

