Lyanco sente tornozelo e é substituído no primeiro tempo

Lyanco sentiu o tornozelo e foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Sport - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético pode ter um problema para a sequência da temporada. Afinal, o zagueiro Lyanco sentiu dores no tornozelo esquerdo e precisou ser substituído aos 17 minutos da partida contra o Sport, nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão. Assim, o jogador vai ser reavaliado nos próximos dias para entender a gravidade da lesão.

O lance ocorreu por volta dos 13 minutos. Após uma disputa pelo alto na área, Lyanco pisou errado quando aterrissou e sentiu. Dessa forma, o jogador pediu, imediatamente, a troca, e passou a braçadeira de capitão para Guilherme Arana. Assim, ele deixou o gramado e deu lugar para Ruan, aos 17 da primeira etapa.

Na saída do campo, Lyanco demonstrou dificuldades para andar e precisou de ajuda para chegar ao banco de reservas. Por lá, iniciou tratamento com gelo na região lesionada. Depois, seguiu para o vestiário, novamente com ajuda para caminhar. Contratado no ano passado, o zagueiro 65 jogos e quatro gols com a camisa atleticana.

Lyanco havia desfalcado o Atlético na derrota diante do Fluminense por 3 a 0, no último sábado (4), no Maracanã, pela 27ª rodada. Assim, o jogador voltou a ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para a partida atrasada contra o Sport, nesta quarta, na Arena MRV. Contudo, o problema antecipou a sua participação no jogo.

