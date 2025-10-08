CBF altera horário de Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou, nesta quarta-feira (8), o horário do confronto entre Palmeiras e Flamengo. A partida, agora, será às 16h (de Brasília) do próximo dia 19 de outubro (domingo), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A entidade máxima do futebol brasileiro atendeu a um pedido da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do jogo. Anteriormente, o embate seria às 18h30.

O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro no último domingo, alcançando os 55 pontos e igualando a pontuação do Flamengo. O Verdão, porém, tem um jogo a menos que o rival, a ser disputado neste sábado contra o juventude.

Além disso, o Palmeiras ainda tem outros dois compromissos antes da partida contra o Flamengo. Primeiro, encara o Juventude neste sábado. Depois, pega o Bragantino na próxima quarta-feira. Ambos os jogos serão no Allianz Parque. Do outro lado, o Flamengo, por sua vez, enfrenta apenas o Botafogo, em clássico válido pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola na próxima quarta-feira (15), às 19h30, no Nilton Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.