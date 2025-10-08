Como Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador bilionário do mundo?

Dentro de campo Cristiano Ronaldo segue em busca da marca dos mil gols – chegou a 946 vestindo a camisa do Al-Nassr, além de ter mais de 700 vitórias atuando por clubes na carreira. No entanto, fora dos gramados, ele segue fazendo história. Nesta quarta-feira (8), de acordo como o portal internacional “Bloomberg”, o craque português tornou-se o primeiro bilionário da história do futebol ao alcançar um patrimônio estimado em 1,4 bilhão de dólares (R$ 7,5 bilhões na cotação atual). Esse recorde foi alcançado graças à renovação do novo contrato do craque na Arábia Saudita. Os valores são equivalentes a mais de 400 milhões de dólares (R$ 2,1 bilhões).

De acordo com a publicação, em toda a carreira, CR7 faturou mais de 550 milhões de dólares em salários, entre 2002 e 2023 (R$ 2,9 bilhões). Além disso, somente em contratos comerciais que envolvem Nike, Armani e Castrol, por exemplo, ele arrecadou 175 milhões de dólares (R$ 934 milhões).

Atacante criou estúdio de cinema independente

Mas, além do que construiu em campo, o que fez o astro chegar a esse montante? A resposta não é difícil. Há alguns anos que Cristiano já vem se aventurando na área do empreendedorismo. Assim, utiliza-se, claro, do nome que construiu ao longo da carreira e se associando com nomes famosos. Um dos mais recentes foi a criação de um estúdio de cinema independente, em parceria com um dos mais renomados diretores da área, o britânico Matthew Vaughn, de peças como “Crime Organizado” (2004), “O Novo Super-Herói” (2010) e “X-Men, O Início” (2011).

O craque vai além. O atacante conta com investimentos nos mais diversos setores, de bebidas a hotéis, de moda a turismo. Nos últimos anos, ele promoveu uma série de lançamentos, como uma marca de roupas CR7, que vende sapatos e perfumes, investimentos em hotéis na Europa, Ásia e América Latina, propriedades de luxo em diferentes partes do mundo, participação na Chrono24, uma plataforma alemã de venda de relógios de luxo, na Confina Media, um dos grupos audiovisuais mais populares de Portugal, e também na Vista Alegre Atlantis SGPS, uma fabricante portuguesa de porcelana e cerâmicas.

Cristiano Ronaldo tem 77 milhões de inscritos no Youtube

Além de seu canal no Youtube, o UR – Cristiano, com mais de 77 milhões de inscritos, o português inovou neste ano ao transmitir, ao vivo, as finais do Premier Padel P1, torneio profissional de padel, que acontece em Riade, na Arábia Saudita. Aliás, a transmissão por meio de seu canal alcançou mais de 130 países. No Instagram, ele é a personalidade mais seguida do mundo, com 665 milhões, distanciando-se cada vez mais de Messi, com 506 milhões. Ele também fica à frente de nomes como Selena Gomez, com 418 mi; Dwayne Johnson, o The Rock, com 393 mi; Kylie Jenner, com 393 mi; Ariana Grande, com 374 mi; e Kim Kardashian, com 356 mi.

“A influência do CR7 transcende o futebol, estabelecendo-o como uma marca global de imenso valor. A combinação do desempenho em campo, da presença dominante nas redes sociais e dos lucrativos contratos publicitários solidificam sua posição como um dos atletas mais valiosos e influentes do mundo. Ele é um case perfeito de como atletas de alto nível podem se tornar verdadeiros empreendimentos, gerando receitas milionárias muito além de seus salários como jogadores”, analisa Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência oficial de experiências esportivas da Conmebol.

“Cristiano Ronaldo é um ícone do esporte, aliás, podemos dizer que ele é uma referência do entretenimento mundial. Seus números de audiência são gigantes, isso se deve a uma combinação de fatores. Um deles é o fato de ser altamente profissional em tudo que faz, que obviamente se traduz em números de recordes em todos sentidos”, diz Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

‘Marca’ CR7 avaliada em 850 milhões de euros

De acordo com estudo do IPAM (Instituto Português de Administração e Marketing), divulgado neste ano, a “marca” CR7 alcançou o valor recorde de 850 milhões de euros em 2025. Aliás, os valores reúnem uma combinação de 28 variáveis distribuídas por seis dimensões: receitas, media, redes sociais, palmarès, influência social e impacto.

A nota do IPAM relata que, em termos de receitas, Cristiano Ronaldo arrecada atualmente 200 milhões de euros anuais no Al-Nassr. Além disso, mais de 150 milhões de euros em contratos publicitários com marcas globais como Nike, Tag Heuer e Louis Vuitton. Nas redes sociais, o português tornou-se a pessoa pública mais seguida no mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores em suas plataformas.

“Cristiano Ronaldo segue em campo e relevante no seu contexto, mas com um legado consolidado pelas transformações que se deram em outros na última década. Ele mudou a forma como jovens em todo mundo se preparam para se transformarem em atletas profissionais. Isso faz com que ele já não seja visto como uma entre várias marcas pessoais de atletas, mas como a marca, a referência única entre os futebolistas. Cristiano é, fora do campo, o que Pelé foi dentro dele. Aquele que encerra qualquer discussão sobre comparações”, reforça Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Craque português gera 22,3 milhões de notícias por ano

Outro dado significativo trazido pelo estudo é que CR7 gera 22,3 milhões de notícias em média em todo o mundo por ano. Além disso, cria outras 187 milhões de pesquisas no Google anualmente. Aliás, também é mencionado em 4 mil livros na Amazon e está presente em 63 mil artigos científicos.

“A longevidade da carreira de Ronaldo e sua constante reinvenção, tanto no campo quanto fora dele, servem como um modelo para o nosso mercado. Ele sempre foi muito comprometido com a sua principal ferramenta de trabalho, que é o corpo. Ao manter uma boa performance como atleta, Cristiano criou uma base forte que sustentasse sua estratégia de marca pessoal. Ela abrange parcerias com marcas de luxo, investimento em vários setores e uma impressionante presença no digital. É um atleta que demonstra a importância de se adotar uma abordagem 360 no desenvolvimento de uma marca esportiva de sucesso”, pontua Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de Cruzeiro, Vasco, Coritiba e Vitória.

“Cristiano Ronaldo não apenas continua a ser uma lenda no campo, mas se estabelece como um verdadeiro império fora dele. Sua habilidade de transformar sucesso esportivo em um fenômeno global é um exemplo claro de como atletas, hoje em dia, conseguem construir e monetizar suas marcas pessoais de maneira estratégica e exponencial. A combinação de receitas substanciais, presença massiva nas redes sociais e impacto constante na mídia reforça o poder do CR7, tornando-o não só uma referência no esporte, mas também um ativo de marketing global com influência que ultrapassa fronteiras e gera números impressionantes a cada ano”, acrescenta Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

