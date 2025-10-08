Montoro, do Botafogo, sofre fratura na clavícula e deve perder restante da temporada

O Botafogo tem uma grande preocupação para a reta final da temporada. O meia Álvaro Montoro sofreu uma fratura na clavícula direita. A lesão ocorreu nesta quarta-feira (8), enquanto ele defendia a seleção da Argentina na Copa do Mundo sub-20. O jogador, que é um dos destaques do time, deve perder o restante do ano.

A lesão do jogador ocorreu ainda no primeiro tempo do jogo contra a Nigéria, pelas oitavas de final. O meia foi substituído imediatamente e deixou o campo chorando muito. Com o ombro deslocado, ele foi levado a um hospital em Santiago, no Chile. Os exames, então, constataram a fratura na região. A Argentina venceu o jogo por 4 a 0.

O jogador do Botafogo ainda passará por novos exames para detalhar a gravidade final da lesão mas a expectativa é a pior possível. Aliás, é muito provável que Montoro perca todo o resto da temporada do futebol brasileiro. Isso porque altam poucos jogos para o Glorioso encerrar o ano, o que torna seu retorno quase impossível.

Montoro é um dos principais destaques do Botafogo na temporada 2025. O clube, inclusive, o liberou para a disputa do Mundial sub-20 por uma questão pessoal. A lesão do jovem jogador, portanto, é um duro golpe para as pretensões do time alvinegro na reta final do Campeonato Brasileiro.

