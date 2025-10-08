Arana desabafa após marcar e se declara ao Atlético

Guilherme Arana viveu uma montanha-russa de emoções nos últimos dias. Criticado pela torcida após boatos de que estaria de corpo mole, o lateral-esquerdo Guilherme Arana marcou na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o jogador extravasou na comemoração e desabafou após a volta por cima.

“Altos e baixos é normal. Ganhar e perder faz parte do esporte. Estou aqui há cinco anos e acredito que muitos torcedores sabem da minha identificação, amor e carinho pelo Galo. Fui pego de surpresa com a notícia de que estou de corpo mole. Ainda tenho mais dois anos de contrato, imagina se vou ficar de sacanagem com o clube que me deu oportunidade de vestir a camisa do meu país e realizou diversos sonhos da minha vida profissional? Jamais faria isso”, disse.

O Atlético já vencia por 1 a 0, com gol de Vitor Hugo, quando Guilherme Arana ampliou o placar. O lateral-esquerdo aproveitou uma sobra na área e mandou para o fundo das redes, aos 38 minutos. Assim, na comemoração, o jogador tirou a camisa, beijou o escudo e se emocionou nos braços da torcida.

Com a vitória, o Atlético chegou aos 32 pontos e subiu para o 14º lugar. Assim, abriu sete pontos de distância da zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, permanece na lanterna com 16 pontos e aumentou o drama na luta contra o Z4. O Galo volta a campo na quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Arena MRV, enquanto o Leão recebe o Ceará, no mesmo dia, às 20h, na Ilha do Retiro.

