“Não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, diz Vini Jr sobre Virginia

Pivô do término foi o vazamento de prints de conversa do craque com outra mulher - (crédito: Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

O jogador Vini Jr. quebrou o silêncio sobre o fim de seu affair com a influenciadora Virginia Fonseca. Em uma postagem em seus stories do Instagram, na noite desta quarta-feira (8), ele pediu desculpas públicas. O atleta, em suma, admitiu que não agiu da maneira correta. “Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, escreveu o jogador.

Em seu longo texto, o craque do Real Madrid exaltou a ex-parceira.

“A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes”, disse Vini Jr.

Ele, contudo, reconheceu suas atitudes.

“Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência”, completou.

O fim do romance ocorreu após o vazamento de prints de uma conversa do jogador. As imagens mostravam um bate-papo entre Vini Jr. e a modelo Day Magalhães. Em entrevista, a modelo confirmou a veracidade da conversa. Ela, inclusive, afirmou que o jogador a procurava mesmo quando estava com Virginia.

“Ele postou vídeo com ela e em seguida [veio] me chamar para fazer chamada de vídeo”, declarou a modelo.

A própria Virginia já havia confirmado o término na noite de terça-feira (7). Em uma rápida conversa com o colunista Lucas Pasin, ela foi direta sobre o fim do affair.

“Falei ‘tempo ao tempo’ porque sou educada, né? Mas acabou mesmo”, disse a influenciadora.

Vini Jr., por fim, encerrou sua postagem com uma promessa de mudança.

“A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras”, finalizou.

