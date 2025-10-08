Remo x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

De olho no G4 da competição, Remo e Athletico se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida acontece na noite desta quinta-feira (09), às 21h35, no Baenão, em Belém. A partida não acontece no Mangueirão por conta de um show que está marcado no estádio.

O cenário dos dois clubes é diferente em relação à zona de acesso. O Leão vem subindo na tabela e está na décima colocação, com 45 pontos, cinco atrás do quarto colocado. Já o Furacão é o quinto, com 48 pontos, e deixou o G4 após a vitória do Novorizontino.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela RedeTV, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, pelo canal do Desimpedidos, no YouTube, e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Remo

Embalado por duas vitórias seguidas, o Leão quer aproveitar a força da sua casa para se reaproximar do G4. Uma vitória pode colocar o clube paraense a dois pontos do Novorizontino. Para a partida, Guto Ferreira não conta com o atacante Janderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, o treinador tem Eduardo Melo, Pedro Rocha e Régis no departamento médico.

Como chega o Athletico

Depois de vencer sete partidas seguidas, o Furacão se reencontrou com a derrota ao perder para o Atlético Goianiense. Para tentar voltar ao caminho da vitória e retornar ao G4, Odair Hellmann segue sem Terán e Esquivel, machucados. Além disso, o treinador não terá o zagueiro Léo, suspenso após ser expulso na partida contra o Dragão.

REMO X ATHLETICO

Campeonato Brasileiro Série B – 31ª rodada

Data e horário: 09/10/2025 (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Luan Martins, Caio Vinícius e Jáderson; Diego Hernández, Nicolás Ferreira e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.

ATHLETICO: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Belezi; Benavidez, Zapelli, Patrick e Fernando; Luiz Fernando, Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

