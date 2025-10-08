Procuradoria do STJD pede suspensão da arbitragem de Juventude x Internacional

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ofereceu uma denúncia contra a arbitragem do jogo entre Juventude e Internacional. A ação, protocolada nesta quarta-feira (8), atinge o árbitro Matheus Delgado Candançan e o responsável pelo VAR, Diego Pombo Lopez. O órgão pede a suspensão da dupla após a própria CBF admitir erros graves na partida, que terminou empatada em 1 a 1.

A denúncia se baseia no reconhecimento de erros pela Comissão de Arbitragem da CBF. Em reunião com representantes do Juventude, a entidade teria admitido que o árbitro não marcou um pênalti claro em cima do atacante Ênio no segundo tempo. O VAR, na ocasião, também não recomendou a revisão do lance, o que a procuradoria considerou uma omissão.

Outro erro reconhecido pela comissão e citado na denúncia foi em relação a um cartão. A procuradoria aponta que o árbitro Matheus Delgado Candançan deveria ter aplicado o cartão vermelho, e não apenas o amarelo, na falta do jogador Victor Gabriel, do Internacional, em Caíque, do Juventude.

A procuradoria, então, denunciou a dupla com base no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A saber, o texto fala em “deixar de observar as regras da modalidade”. O procurador Tairone Messias afirmou que o julgamento não busca anular o resultado, mas sim “afirmar a responsabilização funcional de árbitros e VARs”.

Por fim, caso o STJD aceite a denúncia, o tribunal julgará os dois profissionais em uma data a ser marcada. Se o tribunal os condenar, o árbitro Matheus Delgado Candançan e o responsável pelo VAR, Diego Pombo Lopez, podem sofrer uma suspensão que varia de 30 a 360 dias, ficando afastados de suas funções no futebol.

