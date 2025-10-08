Fluminense vacila no fim e perde para o Mirassol, que tira o Botafogo do G4

O técnico Luis Zubeldía conheceu a sua primeira derrota sob o comando do Fluminense. Nesta quarta-feira (8), o Tricolor perdeu para o Mirassol por 2 a 1, no Maião, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e confronto direto para as primeiras posições. Guilherme abriu o placar, mas Martinelli deixou tudo igual na segunda etapa. Nos minutos finais, Negueba anotou o gol da vitória para os donos da casa.
Com o resultado, o Fluminense permanece em sétimo lugar, com 38 pontos, e desperdicçou a chance de encostar no G4. Do outro lado, o Mirassol entra no G4, com 46 pontos, e segue invicto dentro de casa. Agora, os times terão um tempo de descanso por causa da Data Fifa e só voltam a campo na semana que vem pela 28ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (15), o Leão Caipira recebe o Internacional, às 20h, também no Maião. Na quinta (16), o Tricolor, assim, encara o Juventude, às 21h30, no Maracanã.
Gol anulado e Mirassol na frente
O início da partida entre Mirassol e Fluminense foi de intensidade. Logo aos dois minutos, o Fluminense armou contra-ataque com Keno, que recebeu ainda no campo de defesa e arrancou até a área adversária. O atacante finalizou rasteiro para grande defesa de Walter. Os donos da casa responderam com Guilherme em chute forte dentro da área e que assustou Fábio.
Depois disso, as equipes não criaram tantas oportunidades, com o Mirassol ficando com a maior posse de bola, enquanto o Flu com dificuldades para propor o jogo. No entanto, o Tricolor imprimiu um contra-ataque e balançou as redes com Lucho Acosta. Porém, foi anulado por falta de Canobbio em Danielzinho na origem da jogada. A equipe tricolor se desconcentrou e logo depois sofreu gol em belo chute de Guilherme Marques. No fim, Thiago Silva teve chance de empatar em cabeceio.
Flu vacilo no fim
Na volta para a segunda etapa, o Fluminense mudou a postura e ficou mais com a posse de bola. Lucho Acosta construiu a primeira grande chance ao driblar três marcadores. O argentino cruzou, mas Renê e Canobbio se enrolaram no momento do chute. Posteriormente, o camisa 32, que estava na boca da grande área, cruzou na segunda trave para Freytes, que escorou para Martinelli deixar tudo igual. Depois disso, o Mirassol conseguiu equilibrar as ações e chegou a assustar com Gabriel. As duas equipes, aliás, muito intensas na marcação e com erros nos passes constantemente.
No fim, a zaga tricolor se atrapalhou. Freytes errou passe em chutão, e o Mirassol roubou a bola, tentando avançar com Renato Marques. Thiago Silva desarmou o atacante, e Freytes errou em “zerar” a bola. Carlos Eduardo acreditou na jogada, cruzou para Negueba balançar as redes e permanecer com invencibilidade dentro de seus domínios.
MIRASSOL 2×1 FLUMINENSE
13ª rodada do Campeonato Brasileiro (Jogo atrasado)
Data: 8/10/2025 (quarta-feira)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)
Público/Renda: 5.088 presentes / R$ 153.760,00
Gols: Guilherme, 35’/1° (1-0); Martinelli, 10’/2°T (1-1); Carlos Eduardo; Negueba, 40’/2°T (2-1);
MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni, 38’/2°T), Danielzinho e Gabriel (Shaylon, 39’/2°T); Guilherme (Negueba, 19’/2°T), Alesson (Carlos Eduardo, 32’/2°T) e Cristian (Renato Marques, 19’/2°T). Técnico: Rafael Guanaes.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules (Facundo Bernal, 38’/2°T), Lucho Acosta (Lima, 26’/2°T); Keno (Soteldo, intervalo), Canobbio (Santi Moreno, 26’/2°T) e John Kennedy (Cano, 16’/2°T). Técnico: Luis Zubeldía.
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Jr (PE)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartão Amarelo: Walter, Guilherme, Neto Moura (MIR), Freytes, Martinelli, Canobbio, Santi Moreno (FLU)
